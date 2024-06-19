«Де цей бурбон?»

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Тімур Дорофеєв
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Рівно 64 роки тому, 29 березня* 1959 року, у кінотеатрах у всій Америці почали показувати «У джазі тільки дівчата» (Some Like It Hot) — фільм, який, згідно з численними рейтингами, до сьогодні вважається однією з найкращих кінокомедій усіх часів. Він також залишається абсолютним рекордсменом за кількістю повторних дублів за участю бурбону.

Річ у тім, що Мерилін Монро була тоді не в найкращій формі й постійно забувала текст (навіть коли текст складався буквально з одного рядка).

Сцену, в якій засмучена Цукерочка (Монро) заходить до кімнати Жозефіни (Тоні Кертіс) і Дафни (Джек Леммон), щоб хильнути з грілки бурбону, перезнімали дуже-дуже багато разів. Залежно від того, чиї слова наводять, називають різну кількість дублів: 40, 59 або 81.

Риючись у шухлядах, Монро мала промовити лише одну фразу: «Де цей бурбон?», але щоразу примудрялася сказати її неправильно. «Де бонбон?», «Де це віскі?», «Де пляшка?», «Де бурбон?»… Нарешті режисер Біллі Вайлдер наказав уклеїти аркушик із цією фразою в одну з шухляд. Монро змарнувала ще кілька дублів, бо не пам’ятала, в якій шухляді міститься підказка. Тоді аркуші вклеїли в усі шухляди й зняли вдалий дубль. Або Вайлдер просто здався — коли будете передивлятися цю сцену (таймкод: 1:44:30), зверніть увагу, що Монро промовляє «Де цей бурбон?», стоячи спиною до камери. Таким чином було достатньо пізніше записати цю репліку окремо та підкласти під час монтажу. Фух. Взагалі ж, за оцінкою Вайлдера, проблеми Монро коштували студії 18 додаткових знімальних днів, а самому режисерові — нервового розладу.
Ось так знімали культові комедії.


* — обмежений показ у шести містах США почали 24 березня, а 29 березня почався показ вже у всій країні.

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Опубліковано: 19 червня 2024
Drinksetter
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