Джин Физ: пьем как Фицджеральды

Почти столетие назад, в апреле 1925 года, вышел в свет третий (и самый известный) роман Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». Писатель планировал назвать книгу иначе, и его редактору Максвеллу Перкинсу пришлось несколько раз уговаривать Фицджеральда передумать и умолять Зельду Фицджеральд повлиять на мужчину. Если бы не их усилия, сегодня бы мы отмечали день первопечатной книги романа «Гетсби в золотой шляпе», «Среди тлей и миллионеров», «Тримальхион в Вест-Эгге», «Под красным, белым и синим» или «Прыгающий любовник». (серьезно – Фицджеральд предлагал и такое заглавие).

По случаю дня рождения этого величайшего романа XX века, мы решили поделиться рецептом Gin Fizz – одного из самых любимых смешанных напитков Скотта и Зельды Фицджеральдов. Когда Скотт дописывал в Париже в 1924 году «Великого Гэтсби», они с женой часто пили Gin Fizz. Можно даже утверждать, что слишком часто, учитывая, что однажды в ресторане их трехлетняя дочь успела отхлебнуть Gin Fizz вместо заказанного для нее лимонада (после этого Фицджеральды наконец-то наняли няню).

Готовится Gin Fizz очень просто: берем джин. В нашем случае это будет роскошный испанский (или если вы поддерживаете борьбу Каталонии за независимость, каталонский) джин Mare. Произносится «маре», в переводе – «море».

Mare производят в приморском городке Биланоба-и-ла-Жалтру, что недалеко от Барселоны, поэтому слово mediterranean («средиземноморский») на бутылке оправдано. Семья Гиро производит джины уже более 90 лет. В 1930-х Педро Гиро начал продавать джин Giró, в 1940 году его сын Мануэль сделал свой джин MG (названный по его инициалам – в то время их семья, видите ли, называла все в свою честь). Оба бренда все еще есть, причем MG остается одним из самых популярных «народных» джиннов Испании.

А появившийся в 2008 году Mare — это уже дело рук внуков Мануэля, Марка и Мануэля-младшего. Братья начали с экспериментов с 45 местными ботаникалами (т.е. растительными ингредиентами), которые дистиллировали отдельно, а затем смешивали ароматные спирты. Сколько именно ингредиентов вошло в финальную формулу, семья не разглашается. Самый необычный ингредиент – оливки сорта арбекина. На одну партию джина (приблизительно 100 л) их нужно 15 кг. Среди других известных ингредиентов: кардамон, кориандр, чабрец, базилик, розмарин, местные ягоды можжевельника. Цитрусовые тоже все местные: сладкие севильские апельсины, горькие апельсины Валенсии и лимоны из Льейды. Их вместе мацерируют в нейтральном спирте в течение целого года. Остальные ботаникалы вымачивают отдельно в спирте не дольше 36 часов. Затем их разбивают по группам и за шесть приемов перегоняют в 250-литровом медном перегонном кубе. Наконец из этих шести ароматных дистиллятов составляют купаж, добавляют воду, нейтральный спирт и разливают в бутылки с крепостью 42,7%.

Конец рекламной интеграции, возвращаемся к рецепту Gin Fizz:

60 мл джина Mare

15 мл свежевыжатого лимонного сока

1 ч. л. сахара

Сильногазированная вода

В коктейльном шейкере размешайте сахар в лимонном соке до полного его растворения. Добавьте 60 мл джина, лед и сильно взбейте. Процедите в охлажденный высокий стакан (220-240 мл) и долейте охлажденную газировку почти доверху, одновременно размешивая напиток ложкой.

Здесь нужно дать объяснение методу добавления газировки, потому что большинство современных барменов делают это неправильно. Глагол fizz, который и дал название этой группе коктейлей, означает «шипеть, пениться». Содову в «физы» раньше добавляли из сифонов — струя газированной воды под давлением попадала в стакан и сразу начинала шипеть и пениться. Потом сифоны вышли из употребления – им на смену пришли обычные бутылки с газировкой. Из них аккуратно льют в стакан воду, и уже никакого агрессивного шипения и пенообразования нет. Физ перестает быть физом.

А чтобы сделать Gin Fizz именно таким, каким его пили Фицджеральды в 1920-х, откупорите бутылку газированной воды, зажмите отверстие большим пальцем, потрясите бутылку, а затем немного сдвиньте большой палец и направьте вырвавшуюся струю воды в стакан. Вот теперь у вас настоящий физ! Наши поздравления! Пить его нужно быстро, пока он агрессивно шипит.

Никаких украшений и красивей не добавляйте – для Gin Fizz они вообще не обязательны. Джин, конечно, тоже можно взять более простой и более дешевый, но Mare — невероятный во всех смыслах, и мы готовы повторить это на полиграфе.