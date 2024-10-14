Вместо сырников на завтрак: ньоки по-римски от Марко Черветти

Манка в наших краях ассоциируется с кашей, которой нас кормили в детских садах. Однако в Италии из этой крупы готовят множество вкусных блюд. К примеру, ньоки на завтрак.

Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти предлагает приготовить ньоки алла романа, что в переводе с итальянского означает ньоки по-римски.

Вообще-то ньоки – это аналог украинских галушек. Готовят их обычно из картофеля и муки. Однако в рецепте gnocchi alla romana главную роль играет именно манка.

На вид и по консистенции ньоки по-римски напоминают сырники (и готовят их, кстати, тоже с добавлением сыра). Однако от украинского блюда ньоки отличаются солоноватым вкусом и хрустящей корочкой, которая возникает во время запекания в духовке.

Если же вы ищете вкусный рецепт сырников на завтрак, у Марка такой — без муки, но с вкусной карамельной корочкой.

Понадобится:

сливочное масло - 50 г

молоко - 900 мл

манная крупа - 150 г

тертый пармезан - 30 г

сахар - 25 г

мускатный орех - 1 г

соль, перец - по вкусу

Как готовить

В сотейнике растопить сливочное масло. Влить молоко, добавить сахар, посолить. Добавить мускатный орех и хорошо перемешать. Медленно всыпать манную крупу. Варить, помешивая, на медленном огне, пока манка не усну и не станет однородной. Добавить тертый пармезан, перемешать и отставить остывать. Когда манка остынет, выложить ее на пищевую пленку и замотать, сформировав колбаску. Положить эту колбаску в холодильник в час. Достать манку из холодильника, снять пленку и нарезать колбаску кружочками толщиной с палец. Форму смазать сливочным маслом, выложить в нее нарезанные ньоки. Посыпать пармезаном, разложить сверху маленькие кусочки сливочного масла. Немножко поперчить и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Кстати, если вы любите ньоки, есть также отличный рецепт тыквенных ньоки от Марко Черветти.