Вместо сырников на завтрак: ньоки по-римски от Марко Черветти
Манка в наших краях ассоциируется с кашей, которой нас кормили в детских садах. Однако в Италии из этой крупы готовят множество вкусных блюд. К примеру, ньоки на завтрак.
Бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти предлагает приготовить ньоки алла романа, что в переводе с итальянского означает ньоки по-римски.
Вообще-то ньоки – это аналог украинских галушек. Готовят их обычно из картофеля и муки. Однако в рецепте gnocchi alla romana главную роль играет именно манка.
На вид и по консистенции ньоки по-римски напоминают сырники (и готовят их, кстати, тоже с добавлением сыра). Однако от украинского блюда ньоки отличаются солоноватым вкусом и хрустящей корочкой, которая возникает во время запекания в духовке.
Если же вы ищете вкусный рецепт сырников на завтрак, у Марка такой — без муки, но с вкусной карамельной корочкой.
Понадобится:
- сливочное масло - 50 г
- молоко - 900 мл
- манная крупа - 150 г
- тертый пармезан - 30 г
- сахар - 25 г
- мускатный орех - 1 г
- соль, перец - по вкусу
Как готовить
- В сотейнике растопить сливочное масло. Влить молоко, добавить сахар, посолить. Добавить мускатный орех и хорошо перемешать.
- Медленно всыпать манную крупу. Варить, помешивая, на медленном огне, пока манка не усну и не станет однородной.
- Добавить тертый пармезан, перемешать и отставить остывать.
- Когда манка остынет, выложить ее на пищевую пленку и замотать, сформировав колбаску. Положить эту колбаску в холодильник в час.
- Достать манку из холодильника, снять пленку и нарезать колбаску кружочками толщиной с палец.
- Форму смазать сливочным маслом, выложить в нее нарезанные ньоки. Посыпать пармезаном, разложить сверху маленькие кусочки сливочного масла. Немножко поперчить и поставить в нагретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Кстати, если вы любите ньоки, есть также отличный рецепт тыквенных ньоки от Марко Черветти.
Фото на обложке: cookingmydreams.com