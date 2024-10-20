Как продвинуть свою музыку начинающим исполнителям и стать успешным на Spotify и SoundCloud

В мире современной музыки важен не только талант, но и навыки самопрезентации. Миллионы исполнителей создают невероятные треки, но не могут донести свое творчество до нужной аудитории и в итоге разочаровываются в любимом деле. Чтобы этого не произошло, нужно серьезно отнестись к раскрутке. Разберемся подробнее, с чего начать, и как продвигать свою музыку на популярных музыкальных платформах Spotify и SoundCloud!

Выберите музыкальные платформы для регистрации

У украинских артистов сегодня широкий выбор площадок для распространения своей музыки и взаимодействия со слушателями. Это и глобальные музыкальные стриминговые платформы, и локальные порталы, и радио, и социальные сети. Среди самых популярных:

Spotify. Лидер рынка, предлагающий огромную аудиторию и удобные инструменты для артистов. SoundCloud. Популярная платформа для независимых артистов, позволяющая загружать треки в высоком качестве и бесплатно. YouTube Music. Позволяет не только слушать музыку, но и смотреть клипы. Есть много поклонников, особенно среди молодежи. Deezer. Французская платформа с обширным каталогом музыки. Предлагает персонализированные плейлисты.

Это основные музыкальные платформы, пользующиеся популярностью в Украине. Если вы планируете работать на зарубежную аудиторию, можно рассмотреть и другие варианты.

Используйте методы активного продвижения в социальных сетях

Музыкальный маркетинг объединяет большой набор платных и бесплатных инструментов, помогающих найти новых слушателей и фанатов, создать узнаваемый образ артиста, увеличить продажи альбомов. Если вы решили продвинуть свою музыку самостоятельно, приготовьтесь освоить хотя бы некоторые из них. Одно из самых простых и действенных решений — накрутка прослушиваний Саундклауд и Спотифай. Этот инструмент позволяет быстро нарастить показатели популярности артиста (количество лайков, подписок, прослушиваний), что в итоге дает следующие результаты:

создает видимость популярности, что повышает доверие со стороны новых слушателей;

делает трек более заметным для алгоритмов социальных сетей и специализированных платформ, чем ускоряет продвижение;

повышает привлекательность артиста для рекламодателей, спонсоров, потенциальных партнеров.

Чтобы получить такие результаты, накрутка Soundcloud и Spotify должна выполняться грамотно с использованием аккаунтов высокого качества, без резкого прироста показателей. В этом случае его не отличить от естественного увеличения интереса аудитории. Современные сервисы, например LikesID, используют алгоритмы на базе искусственного интеллекта, чтобы накрутить прослушивание в Spotify с оптимальной скоростью. Они знают, как продвигать музыку, и при этом дорожат своей репутацией, потому гарантируют качественный результат и полную анонимность.

Заполняйте метаданные и создавайте оригинальные обложки

Для многих начинающих музыкантов характерна одна и та же ошибка: большую часть своей энергии они тратят на создание треков, а заниматься рутинной работой не хотят. Это касается и оформления профиля в Саунд Клауде, Спотифае или на других платформах. Однако лучше потратить немного времени и все же разобраться, как пользоваться Soundcloud и Spotify , подготовить пресс-релиз, научиться создавать визуальное оформление и заполнять все поля.

Для начала возьмите на заметку несколько базовых советов, обязательных к выполнению:

Загрузите фотографию или изображение, по которому можно узнать. Желательно, чтобы картинка была в хорошем качестве, без мелких и слишком сложных деталей. Заполняйте поля метаданных при загрузке трека на платформу. Не забывайте указывать, чей это продукт, имя исполнителя, композитора, лейбл. В описании желательно указывать тэги для упрощения поиска. Если в создании музыки принимал участие еще кто-то, размещайте ссылку на аккаунт этого человека. Правило касается не только музыкальных платформ, но и любой социальной сети. Во-первых, это вежливо, во-вторых, помогает привлечь дополнительную аудиторию.

Учитывайте, что обложка трека влияет на прослушивание Soundcloud не меньше, чем внешний вид профиля. Если вы не создаете ее для каждой композиции, по умолчанию отображается фотография вашего аккаунта, что не всегда уместно. Лучше все же делать разные обложки под каждый трек.

Общайтесь с аудиторией, как это делают известные украинские артисты

Современная музыкальная индустрия во многом строится на умении артиста общаться с аудиторией. Это касается как офлайн-встреч – например, во время концертов, так и онлайн-коммуникаций. Чтобы привлечь внимание слушателей и запомниться, оставляйте комментарии под треками:

расскажите историю создания композиции;

попросите поделиться мнением по поводу нового трека;

посвятите одну из композиций поклонникам.

Если слушатели оставляют свои комментарии, не игнорируйте их, даже если это критика. Обратная связь даст вам много ценной информации для дальнейшего развития.

Не бойтесь экспериментировать с конфиденциальностью треков, чтобы продвигать свою музыку

Многие начинающие артисты хотят быть максимально доступными для своей аудитории. Это обоснованная тактика, но есть и другие варианты. Для преданных поклонников можно создать специальный клуб с доступом к эксклюзивному контенту.

Такую возможность предоставляет Spotify для украинцев с помощью частных ссылок. Чтобы установить конфиденциальность трека, на странице загрузки или редактирования композиции нужно зайти в раздел «Основная информация» «Частный». Теперь он будет доступен только по ссылке.

Несколько слов вместо выводов

Создание музыки – это удивительный процесс, но продвижение – не менее увлекательная и важная задача. Чтобы стать популярным, следует пользоваться всеми доступными платформами и инструментами для раскрутки. И хотя универсального рецепта успеха нет, ведь каждый артист уникален, проверены и рабочие методы, такие как накрутка Саундклауд или создание узнаваемого стиля для оформления страницы, подходят всем. Экспериментируйте, развивайтесь и уверенно идите к своей цели, ведь музыкальный бизнес – это марафон, а не спринт. Успех зависит от вашей настойчивости, регулярной работы и уверенности в своих силах.