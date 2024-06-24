Виски: за и против

Правда ли, что все невзгоды в обществе от алкоголя?

В ответ приводим речь американского политика и юриста Ноа Суита, произнесенная им в 1952 году, когда Палата представителей Миссисипи обсуждала, продолжать ли в штате сухой закон. Выражение «если, говоря “виски”...» (If by whiskey) после его выступления стало крылатым.

Текст приводится с незначительными сокращениями и на украинском публикуется впервые:

«Вы спрашиваете меня, как я отношусь к виски. Что ж, я вам расскажу, как к нему отношусь.

Если, говоря «виски», вы имеете в виду дьявольское варево, яд, кровавое чудовище, оскверняющее невинность, попирающее разум, разрушающее дома, создающее несчастья и нищету, буквально выхватывающее хлеб изо рта у маленьких детей; если вы имеете в виду злой напиток, сбрасывающий христиан и христианок с пути праведного в бездонную яму деградации, отчаяния, стыда, беспомощности и безысходности, то, конечно же, я против него.

Если, говоря «виски», вы имеете в виду смазку беседы, философское вино, нектар, употребляющие вместе добрые товарищи, внушающие песню в их сердца, смех в их уста и теплое сияние покоя в их глаза; если вы имеете в виду рождественское веселье; если вы имеете в виду бодрящий напиток, возвращающий упругий шаг пожилому джентльмену солнечным морозным утром; если вы имеете в виду напиток, позволяющий человеку приумножить свои радости и забыть, хотя бы ненадолго, великие трагедии жизни, душевные мучения и жалости, – конечно же, я за него!

Это моя позиция. И я не отступлю от нее».

Сухой закон в штате Миссисипи окончательно утратил силу 1 января 2021 года.