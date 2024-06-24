Віскі: за і проти

Чи правда, що всі негаразди в суспільстві від алкоголю?



Як відповідь наводимо промову американського політика і юриста Ноа Суїта, яку він виголосив у 1952 році, коли Палата представників Міссісіпі обговорювала, чи продовжувати в штаті сухий закон. Вислів «якщо, кажучи “віскі”...» (If by whiskey) після його виступу став крилатим.



Текст наводиться з незначними скороченнями й українською публікується вперше:



«Ви питаєте мене, як я ставлюся до віскі. Що ж, я вам розповім, як до нього ставлюся.



Якщо, кажучи «віскі», ви маєте на увазі диявольське вариво, отруту, криваве чудовисько, яке оскверняє невинність, зневажає розум, руйнує домівки, створює нещастя і злидні, буквально вихоплює хліб з рота у маленьких дітей; якщо ви маєте на увазі злий напій, який скидає християн і християнок зі шляху праведного в бездонну яму деградації, відчаю, сорому, безпорадності і безвиході, – то, звичайно ж, я проти нього.



Якщо, кажучи «віскі», ви маєте на увазі мастило бесіди, філософське вино, нектар, що вживають разом добрі товариші, який вселяє пісню в їхні серця, сміх в їхні уста і тепле сяйво спокою в їхні очі; якщо ви маєте на увазі різдвяні веселощі; якщо ви маєте на увазі підбадьорливий напій, який повертає пружний крок літньому джентльменові сонячним морозним ранком; якщо ви маєте на увазі напій, який дає змогу людині примножити свої радощі і забути, хоча б ненадовго, великі трагедії життя, душевні муки й жалі, – то, звичайно ж, я за нього!



Це моя позиція. І я не відступлю від неї».



Сухий закон у штаті Міссісіпі остаточно втратив чинність 1 січня 2021 року.