Карамельные сырники без муки, запеченные в духовке – вкусный рецепт от Марко Черветти
Сырники – прекрасный завтрак в летнее время года. Ведь их можно каждый раз подавать с разными фруктами и ягодами, добавлять сметану, варенье, сгущенку, ванильный или карамельный соус — и поэтому каждый день иметь новый завтрак.
Марк Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, предлагает приготовить сырники без муки. А чтобы они не распадались, Марк запекает их в духовке в формочках. Изюминкой рецепта является собственноручно приготовленная карамель, вместе с которой Марко и запекает сырники.
Марко запекает сырники в разных керамических формах – как в больших, так и в маленьких. Вы можете взять только маленькие – таким образом получится порционное блюдо. Или приготовить в большой форме и перед подачей нарезать порционными кусочками.
Понадобится:
- кисломолочный творог - 250 г
- яйца - 6 шт.
- сгущенка - 200 гр.
- молоко - 200 мл
- сахар - 300 г
- сливки - 50 мл
Как готовить:
- Готовим карамель. Сахар высыпаем в сотейник. На сильном огне помешивая доводим сахар до состояния жидкой карамели. Вливаем сливки, готовим, помешивая, 30 секунд.
- Готовую карамель разливаем по керамическим формочкам для запекания.
- Яйца комнатной температуры взбиваем блендером вместе с молоком и сгущенкой до однородности. Затем добавляем творог и снова сжимаем все блендером.
- Получившуюся массу разливаем по формам сверху на карамель.
- Ставим в нагретую до 180°С духовку, выпекаем 40-45 минут. После этого немного охладить сырники и теплыми вытащить из формы, выложив на тарелку карамелью кверху.