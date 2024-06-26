Карамельные сырники без муки, запеченные в духовке – вкусный рецепт от Марко Черветти

Сырники – прекрасный завтрак в летнее время года. Ведь их можно каждый раз подавать с разными фруктами и ягодами, добавлять сметану, варенье, сгущенку, ванильный или карамельный соус — и поэтому каждый день иметь новый завтрак.

Марк Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, предлагает приготовить сырники без муки. А чтобы они не распадались, Марк запекает их в духовке в формочках. Изюминкой рецепта является собственноручно приготовленная карамель, вместе с которой Марко и запекает сырники.

Марко запекает сырники в разных керамических формах – как в больших, так и в маленьких. Вы можете взять только маленькие – таким образом получится порционное блюдо. Или приготовить в большой форме и перед подачей нарезать порционными кусочками.

Понадобится:

кисломолочный творог - 250 г

яйца - 6 шт.

сгущенка - 200 гр.

молоко - 200 мл

сахар - 300 г

сливки - 50 мл

Как готовить: