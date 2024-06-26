Карамельные сырники без муки, запеченные в духовке – вкусный рецепт от Марко Черветти

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Марія Сердюк
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Сырники – прекрасный завтрак в летнее время года. Ведь их можно каждый раз подавать с разными фруктами и ягодами, добавлять сметану, варенье, сгущенку, ванильный или карамельный соус — и поэтому каждый день иметь новый завтрак.

Марк Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, предлагает приготовить сырники без муки. А чтобы они не распадались, Марк запекает их в духовке в формочках. Изюминкой рецепта является собственноручно приготовленная карамель, вместе с которой Марко и запекает сырники.

Марко запекает сырники в разных керамических формах – как в больших, так и в маленьких. Вы можете взять только маленькие – таким образом получится порционное блюдо. Или приготовить в большой форме и перед подачей нарезать порционными кусочками.

Понадобится:

  • кисломолочный творог - 250 г
  • яйца - 6 шт.
  • сгущенка - 200 гр.
  • молоко - 200 мл
  • сахар - 300 г
  • сливки - 50 мл

Как готовить:

  1. Готовим карамель. Сахар высыпаем в сотейник. На сильном огне помешивая доводим сахар до состояния жидкой карамели. Вливаем сливки, готовим, помешивая, 30 секунд.
  2. Готовую карамель разливаем по керамическим формочкам для запекания.
  3. Яйца комнатной температуры взбиваем блендером вместе с молоком и сгущенкой до однородности. Затем добавляем творог и снова сжимаем все блендером.
  4. Получившуюся массу разливаем по формам сверху на карамель.
  5. Ставим в нагретую до 180°С духовку, выпекаем 40-45 минут. После этого немного охладить сырники и теплыми вытащить из формы, выложив на тарелку карамелью кверху.

Готовили когда-нибудь сырники без муки?
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Опубликовано: 26 июня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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