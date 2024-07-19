Миф о вреде смешивания винограда и зерна

Слышали о том, что смешивать алкогольные напитки на основе зерна и винограда вредно для здоровья и чревато особенно суровым похмельем? Так вот: это басня.

Жестокое похмелье – это всегда результат несдержанности в количестве выпитого, иногда – в его сомнительном качестве, а вовсе не в смешивании зерна и лозы.

Есть множество классических напитков, где виноград и зерно встречаются в одном бокале. Коктейль Dry Martini: джин (зерно) и вермут (виноград). Manhattan: виски (зерно) и вермут (виноград). Negroni: джин (зерно), Campari (нейтральный алкоголь, вероятно зерно), вермут (виноград). Vieux Carré: виски (зерно), коньяк (виноград), вермут (виноград), Bénédictine (нейтральный алкоголь, вероятно зерно)... Список можно продолжать до вечера.

К тому же, с 2017 года существует экзотический виски, в состав которого входят и виноградные, и зерновые спирты, включая обкуренные односолодовые. Это индийское виски Eclipse от крупнейшего производителя вина в Индии – компании Sula. Ни слова протеста от Министерства здравоохранения по поводу купажа зерна и лозы не поступило. Хотя на месте производителя мы не рискнули бы выходить на рынок с таким названием для виски — Eclipse («Затмение»).

Ученые отрицают миф о вреде для организма от смешения виноградных и зерновых алкогольных напитков, однако говорят о действенном психологическом факторе. Существует так называемый эффект ноцебо — когда негативное ожидание явления приводит к более негативному эффекту, чем был бы в противном случае.

Иными словами, если у вас был опыт жестокого похмелья и вы себя убедили, что все это только потому, что после коньяка выпили водки, то и в следующий раз, оказавшись в подобной ситуации, мозг вам подскажет команду «Страждай!». Можно ли этого избежать? Можно. Просто выпейте две-три-четыре порции любимого алкоголя и остановитесь. Вот так просто. И сложно. Поэтому большинство предпочитает верить в мифы.