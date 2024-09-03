Как приготовить стейк дома - рецепт и лайфхаки от Марко Черветти

Думаете, отличный стейк может приготовить только профессиональный повар и только на ресторанной кухне? Зря! Готовить это блюдо дома не так уж сложно. Главное – знать несколько секретных лайфхаков.

Марк Черветти , бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group, рассказывает рецепт стейка рыбай, а также делится профессиональными секретами, которые позволят приготовить мясо действительно вкусно и изысканно.

Время приготовления любого стейка зависит от его толщины желаемого уровня прожаривания, который вы хотите получить. Для того чтобы быть уверенным, что вы все делаете правильно, Марко советует обязательно пользоваться пищевым термометром.

Сколько жарить стейк? Следите за температурой пищевого термометра.

48°C - rare. Мясо с кровью, алое внутри.

54°C – medium rare. Мясо розовое внутри, очень сочное.

58°C – medium. Мясо внутри розовое, но без крови.

62°C – medium well. Мясо внутри светло-коричневое, с небольшим количеством розового.

68°C – well done. Мясо полностью прожаренное, сероватое внутри.

Понадобится:

стейк Ribeye

оливковое масло

крупная морская соль

перец горошком

сливочное масло

веточки розмарина

Как готовить

Стейк подсушить бумажными полотенцами, чтобы не было влаги. Важно, чтобы мясо было сухим и комнатной температурой. Массажными движениями хорошо смазать мясо растительным маслом со всех сторон. На сковороду высыпать морскую соль, черный перец горошком и пару веточек розмарина. Нагреть сковороду, уложить стейк и жарить до появления аромата и корочки. После этого перевернуть мясо и жарить с другой стороны – тоже до появления корочки. Точное время зависит от степени прожарки, которую вы хотите получить. В конце положить на стейк кусочек масла. Готовый стейк переложить на фольгу, полить его оставшейся жидкостью на сковороде. Завернуть стейк в фольгу и оставить на 5 минут. После этого можно подавать.

На гарнир к стейку советуем подавать молодой картофель с жареным пестом по рецепту Марко Черветти.