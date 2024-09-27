Что готовить из тыквы: 3 простых десерта от Марко Черветти

Что приготовить с тыквой? Крем-суп? Да! Лате? Конечно! Однако бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти предлагает посмотреть на этот яркий осенний овощ пошире.

Марко предлагает приготовить простые, но очень вкусные десерты с тыквой: ломтики тыквы с сахаром и корицей, тыквенного тирамиса, а также тыквенный торт. Кстати, если вы празднуете Хэллоуин, эти сладости могут украсить праздничный стол.

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Тыква с сахаром

Понадобится:

тыква – 1 шт.

сахар – 1 ст. л.

печенье - по вкусу

корица - по вкусу

Как готовить:

Целую тыкву тщательно помыть и запечь при температуре 180°C минимум 1,5 часа (может понадобиться больше времени, здесь все зависит от размера тыквы). Когда тыква станет мягкой, а кожура начнет понемногу отделяться – овощ готов. Достать из духовки и оставить на несколько часов остыть. Отрезать ломтик, очистить от семян и кожуры, выложить на тарелку. Посыпать сахаром и прижечь горелкой, чтобы карамелизовать тыкву. Сверху покрошить печенье и посыпать корицей.

Тирамисса с тыквой

Понадобится:

тыква - 500 г

мед - 120 г

маскарпоне - 500 г

ликер Амарето - 100 г

печенье Амарети - 80 г

кофе эспрессо - 2 стакана

мускатный орех - для подачи

Как готовить:

Тыкву почистить, нарезать средними кусочками, запечь при температуре 180°C примерно 30 минут, чтобы она стала мягкой, а лишняя жидкость получилась. Готовую тыкву охладить. Сложить в блендер охлажденную тыкву, маскарпоне и мед. Сбить все это вместе, затем добавить ликер и взбить еще раз. Сварить эспрессо, остудить его. На дно формы раскрошить печенье Амаретти так, чтобы крошки плотно укрыли все дно. Чайная ложка постепенно вылить кофе на печенье в форме. Сверху на печенье с кофе выложить крем, разровнять. Сверху украсить тертым мускатным орехом. Поставить тирамису в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Тыквенный торт

Понадобится:

тыква - 500 г

печенье Амарети - 80 г

мука - 70-80 г

яйца - 6 шт.

миндальная мука - 100-150 г

сахар - 180 г

крахмал - 30-40 г

разрыхлитель - 1 пакетик

сливочное масло - 210 г

Как готовить: