Что готовить из тыквы: 3 простых десерта от Марко Черветти

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Марія Сердюк
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Что приготовить с тыквой? Крем-суп? Да! Лате? Конечно! Однако бренд-шеф ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти предлагает посмотреть на этот яркий осенний овощ пошире.

Марко предлагает приготовить простые, но очень вкусные десерты с тыквой: ломтики тыквы с сахаром и корицей, тыквенного тирамиса, а также тыквенный торт. Кстати, если вы празднуете Хэллоуин, эти сладости могут украсить праздничный стол.

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Тыква с сахаром

Понадобится:

  • тыква – 1 шт.
  • сахар – 1 ст. л.
  • печенье - по вкусу
  • корица - по вкусу

Как готовить:

  1. Целую тыкву тщательно помыть и запечь при температуре 180°C минимум 1,5 часа (может понадобиться больше времени, здесь все зависит от размера тыквы).
  2. Когда тыква станет мягкой, а кожура начнет понемногу отделяться – овощ готов. Достать из духовки и оставить на несколько часов остыть.
  3. Отрезать ломтик, очистить от семян и кожуры, выложить на тарелку. Посыпать сахаром и прижечь горелкой, чтобы карамелизовать тыкву.
  4. Сверху покрошить печенье и посыпать корицей.

Тирамисса с тыквой

Понадобится:

  • тыква - 500 г
  • мед - 120 г
  • маскарпоне - 500 г
  • ликер Амарето - 100 г
  • печенье Амарети - 80 г
  • кофе эспрессо - 2 стакана
  • мускатный орех - для подачи

Как готовить:

  1. Тыкву почистить, нарезать средними кусочками, запечь при температуре 180°C примерно 30 минут, чтобы она стала мягкой, а лишняя жидкость получилась. Готовую тыкву охладить.
  2. Сложить в блендер охлажденную тыкву, маскарпоне и мед. Сбить все это вместе, затем добавить ликер и взбить еще раз.
  3. Сварить эспрессо, остудить его. На дно формы раскрошить печенье Амаретти так, чтобы крошки плотно укрыли все дно. Чайная ложка постепенно вылить кофе на печенье в форме.
  4. Сверху на печенье с кофе выложить крем, разровнять. Сверху украсить тертым мускатным орехом.
  5. Поставить тирамису в холодильник на несколько часов, а лучше на ночь.

Тыквенный торт

Понадобится:

  • тыква - 500 г
  • печенье Амарети - 80 г
  • мука - 70-80 г
  • яйца - 6 шт.
  • миндальная мука - 100-150 г
  • сахар - 180 г
  • крахмал - 30-40 г
  • разрыхлитель - 1 пакетик
  • сливочное масло - 210 г

Как готовить:

  1. Тыкву почистить, удалить семена, нарезать небольшими кусочками.
  2. На разогретую сковороду положить столовую ложку сливочного масла. Выложить тыкву, обжарить на большом огне, а затем, убавив огонь и добавив немножко воды, протушить. Тыква должна стать настолько мягкой, чтобы ее можно было раздавить ложкой. Ложкой начать тыкву в пюре.
  3. Растопить 180 г сливочного масла и немного остудить.
  4. Отделите желтки от белков. Белки взбить со щепоткой соли в крепкую плотную пену.
  5. К желткам добавить сахар и взбить миксером, чтобы сахар растворился. Добавить в желтки миндальную муку и хорошо вымешать. Затем добавить обычную муку и снова хорошо вымешать. Туда же добавить крахмал и растопленное сливочное масло. Вымешать до однородности. Теперь понемногу, осторожно вмешать в эту массу взбитые белки и добавить разрыхлитель.
  6. Печенье раскрошить руками в сковороду, где находится тыквенное пюре, перемешать. Добавить тыкву из печенья в тесто и хорошо перемешать.
  7. Форму для выпечки с снимающимися боками смазать сливочным маслом и посыпать мукой. Выложить тесто в форму и запекать 45-50 минут при температуре 180°С. Готовый пирог немного охладить и украсить сахарной пудрой.

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Опубликовано: 27 сентября 2024
рецепт Їжа марко черветті
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