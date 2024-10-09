Как дольше хранить продукты – Candy выпустил серию энергоэффективных холодильников Fresco 300

Как хранить продукты в холодильнике в условиях отключения света? Как выбрать модель, существенно экономящую электроэнергию и имеющий увеличенный объем камер?

Рассказываем об инновационной линейке холодильников Candy Fresco , разработанной как ответ на новые вызовы.

Чем уникален холодильник Candy Fresco 300

Холодильники Candy из линейки Fresco 300 разработаны в качестве ответа на потребности клиентов. Главное, что должны делать такие устройства — дольше и безопаснее хранить любые продукты.

Также Candy Fresco 300 отличается высокой энергоэффективностью. Устройства имеют класс энергосбережения А++. Для пользователя это означает уменьшение потребления электроэнергии – в среднем на 50-80% меньше, чем у приборов других классов.

Дизайн

Одна из ключевых черт новой серии – особый дизайн, сочетающий итальянскую элегантность и современные стандарты эстетики. Минималистичный стиль с четкими линиями и идеальной геометрией создан для максимального удобства пользователей.

Этого достигают благодаря:

фасада из материала Crystal clear остается чище отпечатков пальцев и поражает своей матовой поверхностью;

уникальной интегрированной ручке, которая вписывается в дизайн любой кухни и гармонично смотрится с любой столешницей;

возможности перевешивания двери, что обеспечивает гибкость в выборе места установки.

Но самое главное, что холодильники Candy этой линейки — дополнительный объем. Высота моделей – 205 или 185 см, при ширине 60 см имеют до 409 литров емкости. Увеличенные ящики морозильника позволяют замораживать значительные объемы продуктов.

Также доступны сразу три цвета на выбор, чтобы вы могли найти самый лучший вариант именно для вашего интерьера: металлик, черный и белый.

Технологии и особенности

Холодильники Candy Fresco 300 имеют следующие особенности и характеристики:

Технология No Frost не дает инею образовываться на стенках, отменяя необходимость ручной разморозки. Модели высотой 2 метра обладают зоной адаптивной влажности. Это означает автоматическую поддержку нужной влажности благодаря уникальной растительной мембране Natura Fiber. Никакого заветривания при возможности гораздо более длительного хранения – это особенности данной технологии. Зона свежести. Позволяет регулировать температуру по пользовательским потребностям, например, 0° больше подходит для свежего мяса, рыбы, а +1-2° — для овощей и мяса. Ее можно отключить и использовать как дополнительный ящик для хранения. Технология Circle Fresh с циркуляцией боковых потоков воздуха для более длительного сохранения сочности продуктов. Приложение hOn с доступом к советам, позволяющим еще более эффективно использовать устройство.

Где купить

Новые модели можно найти на сайтах украинских ритейлеров.