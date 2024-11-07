Как правильно есть пиццу - советы от Марко Черветти

Как правильно есть пиццу? Руками? Можно ли пользоваться ножом и вилкой? Стоит ли есть бортики? Но стоит ли резать пиццу на куски?

Ответы на эти вопросы мы узнали у бренд-шефа ресторанных проектов Fozzy Group Марко Черветти. Ибо кто как ни итальянский шеф-повар может разобраться в этом вопросе!

Нож и вилка

Традиционная неаполитанская пицца – это блюдо на одного человека. Поэтому каждый всегда получает свою пиццу, обычно она кажется неразрезанной.

Резать такую пиццу нужно собственноручно – столовым ножом на 4 части, помогая себе вилкой. После этого о ноже и вилке следует забыть. Ешьте пиццу исключительно руками: свернуть пополам один из четырех кусков начинкой внутрь и съесть как сэндвич.

Кошелек

Также существует другой метод уничтожения, то есть поедание пиццы. Называется он «кошелек» – и это традиционный неаполитанский способ. Суть его заключается в том, что целую пиццу нужно сложить вчетверо начинкой внутрь как кошелек — получится такой большой треугольник. Вот этот треугольник нужно кусать, начиная с острого края. Есть надо руками, конечно, чем и вилка вам здесь не друзья.

Бортики от пиццы

А что делать с бортиками от пиццы? О, бортики можно и нужно есть. Но только при одном условии.

Бортики – это очень важная часть пиццы. Из того, как они выглядят, можно понять квалификацию пиццайоло, соблюдал ли он все тонкости рецептуры при приготовлении пиццы.

Правильный бортик - рыхлый и мягкий, с черными, подгоревшими пятнышками по всей поверхности и приятным ароматом. На вкус очень нежный, буквально тает во рту.

Но если бортики слишком хрустящие, бледные, или, напротив, подгоревшие, есть их не стоит. Да и пиццу эту тоже, есть не стоит, ведь она, скорее всего, приготовлена ​​неправильно.