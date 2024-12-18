Украинские сыры, поразившие международных экспертов в 2024 году
Украинские сыры в потребительской корзине часто присутствуют только в качестве ингредиента для бутерброда или горячих блюд. Но на самом деле сырная отрасль Украины активно развивается: на полках супермаркетов и на онлайн-площадках появилось много интересных продуктов, которые способны покорить ваши вкусовые рецепторы и изменить представление о локальных сырах.
О производителях из Украины, сыры которых наградили в этом году на крупнейшем международном конкурсе World Cheese Awards, рассказывает Оксана Чернова — сырная экспертка, основательница ProCheese , судья World Cheese Awards.
Крупнейший международный сырный конкурс - World Cheese Awards
В мире сыров есть собственная глобальная арена – World Cheese Awards (WCA). Основанный в 1988 году, этот конкурс является самым крупным и престижным в отрасли, который собирает тысячи сыров со всех континентов, чтобы определить лучший в мире.
В 2022 году WCA должен был состояться в Украине, что стало бы историческим событием не только нашей страны, но и всей Восточной Европы. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения эти планы были отложены, но команда ProCheese прониклась идеей участия Украины в конкурсе, несмотря ни на что. Поэтому даже в столь сложных условиях украинские сыры впервые появились среди конкурсантов.
Это участие стало символом устойчивости и стремления к развитию. И подарила нашим производителям первые 13 наград мирового масштаба. В 2023 году украинские сыры снова отправились на конкурс и заняли еще 13 призовых мест. Это укрепило фокус внимания международного гастрономического сообщества в нашей стране и положительно повлияло на авторитет украинских сыроделов и отрасли в целом.
В 2024 году мероприятие состоялось в португальском городе Визеу, где более 250 международных судей оценивали сыры по вкусу, текстуре, аромату, внешнему виду и другим критериям, выбирая победителя из 4700+ конкурсантов. Украинские сыры тоже получили свои заслуженные награды - в этом году их было 8.
Производители сыра с наградами
Эта небольшая крафтовая сыроварня была создана после вспышки Covid-19, когда владелица Наталья решила производить собственную молочную продукцию для семьи, чтобы быть уверенной в безопасности еды.
Ароматизированный, покрытый черным перцем сыр «Лопта» с интересным вкусом, где сочетается острота перца, сливочность и легкая кислинка свежего сыра, завоевал не только серебряную награду, но и стал лучшим сыром Украины по версии WCA.
Этот бренд фермерского хозяйства, производящий продукцию из козьего молока, обеспечивает высокие стандарты своих сыров. Для этого владельцы хозяйства контролируют все процессы на производстве: от кормления животных до изготовления сыра. В прошлом году сыроварня получила целых 5 наград на конкурсе.
В 2024 году их умеренно соленый, со сладкосливочными нотами твердый сыр «Гауда» из козьего молока получил бронзу, а твердый сыр «Корона» из козьего молока с хрупкой и одновременно маслянистой текстурой, с пряно-фруктовым вкусом и нотами сушеной груши и карам. .
Названная в честь домашнего любимца, эта крафтовая сыроварня была основана семейной парой, специально переехавшей из города в село для развития собственного дела.
Их сыр с белой плесенью «Говерла» с нотками густой сметаны и пряностей уже второй год подряд получает отличие WCA, и в 2024 – это бронза.
Эта молочная ферма и производство крафтового сыра расположены вблизи курортов Моршин и Трускавец. Для создания рецептур продуктов владельцы привлекли нидерландский сыровар с 20-летним опытом.
«Козьй сыр с трюфелем» со сливочно-грибным вкусом и земляными нотками также получил бронзу на WCA 2024, став уже четвертым сыром, принесшим награду производителю.
Сыроварня основана на базе молочного хозяйства, которое сын перенял от отца и развил до производства сыра.
Их твердый коровий сыр «Легенда» со вкусом топленого молока и одновременно маслянистой текстурой и яркими орехово-сливочными нотами, а также сыр «Бикоз» из козьего молока со сливочно-травянистым привкусом принесли две бронзовые награды для сыроварни. Кстати, это уже не первые награды для «Дооброй Фермы» из этого конкурса.
Сыропроизводитель WineTime — это производство украинской сети гастромаркетов. На нем не только создают собственные сыры, но сочетают импортную продукцию и местное производство. Скажем, во Франции производитель заказывает бри, но на его основе в Украине создает новый продукт: бри с черным трюфелем.
Впервые представив полужесткий "Фонди" на международной арене, производитель получил свою заслуженную бронзу. Этот сыр имеет выраженный животный аромат и очень богатый вкус топленого масла, иногда овощного бульона и пряно-цитрусовые ноты в вкусе.
Участие Украины в World Cheese Awards в этом году — это очередное подтверждение того, что даже в самые сложные времена украинский бизнес не просто выживает, а становится сильнее. Благодаря усилиям нашей команды ProCheese и Ardis Group, а также поддержки партнеров, мы видим, как качество, традиции и современный подход к производству создают новую страницу в истории украинского гастрономического успеха.
Украинский сыр – это больше, чем продукт. Это история вкуса, культуры и силы. И эта история только начинается.
Официальным представителем и организатором участия Украины в World Cheese Awards стала компания Ardis Group . Организация участия украинских сыров стала возможной благодаря поддержке Швейцарии в рамках швейцарско-украинской программы Quality FOOOD Trade Program и содействию Ukraine-Moldova American Enterprise Fund .