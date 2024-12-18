Украинские сыры, поразившие международных экспертов в 2024 году

Украинские сыры в потребительской корзине часто присутствуют только в качестве ингредиента для бутерброда или горячих блюд. Но на самом деле сырная отрасль Украины активно развивается: на полках супермаркетов и на онлайн-площадках появилось много интересных продуктов, которые способны покорить ваши вкусовые рецепторы и изменить представление о локальных сырах.

О производителях из Украины, сыры которых наградили в этом году на крупнейшем международном конкурсе World Cheese Awards, рассказывает Оксана Чернова — сырная экспертка, основательница ProCheese , судья World Cheese Awards.

Крупнейший международный сырный конкурс - World Cheese Awards

В мире сыров есть собственная глобальная арена – World Cheese Awards (WCA). Основанный в 1988 году, этот конкурс является самым крупным и престижным в отрасли, который собирает тысячи сыров со всех континентов, чтобы определить лучший в мире.

В 2022 году WCA должен был состояться в Украине, что стало бы историческим событием не только нашей страны, но и всей Восточной Европы. К сожалению, из-за полномасштабного вторжения эти планы были отложены, но команда ProCheese прониклась идеей участия Украины в конкурсе, несмотря ни на что. Поэтому даже в столь сложных условиях украинские сыры впервые появились среди конкурсантов.

Это участие стало символом устойчивости и стремления к развитию. И подарила нашим производителям первые 13 наград мирового масштаба. В 2023 году украинские сыры снова отправились на конкурс и заняли еще 13 призовых мест. Это укрепило фокус внимания международного гастрономического сообщества в нашей стране и положительно повлияло на авторитет украинских сыроделов и отрасли в целом.

В 2024 году мероприятие состоялось в португальском городе Визеу, где более 250 международных судей оценивали сыры по вкусу, текстуре, аромату, внешнему виду и другим критериям, выбирая победителя из 4700+ конкурсантов. Украинские сыры тоже получили свои заслуженные награды - в этом году их было 8.

Производители сыра с наградами

«Мамин сыр», Закарпатье

Эта небольшая крафтовая сыроварня была создана после вспышки Covid-19, когда владелица Наталья решила производить собственную молочную продукцию для семьи, чтобы быть уверенной в безопасности еды.

Ароматизированный, покрытый черным перцем сыр «Лопта» с интересным вкусом, где сочетается острота перца, сливочность и легкая кислинка свежего сыра, завоевал не только серебряную награду, но и стал лучшим сыром Украины по версии WCA.

«Зинка», Киевщина

Этот бренд фермерского хозяйства, производящий продукцию из козьего молока, обеспечивает высокие стандарты своих сыров. Для этого владельцы хозяйства контролируют все процессы на производстве: от кормления животных до изготовления сыра. В прошлом году сыроварня получила целых 5 наград на конкурсе.

В 2024 году их умеренно соленый, со сладкосливочными нотами твердый сыр «Гауда» из козьего молока получил бронзу, а твердый сыр «Корона» из козьего молока с хрупкой и одновременно маслянистой текстурой, с пряно-фруктовым вкусом и нотами сушеной груши и карам. .

«Тыквенный рай», Львовщина

Названная в честь домашнего любимца, эта крафтовая сыроварня была основана семейной парой, специально переехавшей из города в село для развития собственного дела.

Их сыр с белой плесенью «Говерла» с нотками густой сметаны и пряностей уже второй год подряд получает отличие WCA, и в 2024 – это бронза.

«Мукко», Львовщина

Эта молочная ферма и производство крафтового сыра расположены вблизи курортов Моршин и Трускавец. Для создания рецептур продуктов владельцы привлекли нидерландский сыровар с 20-летним опытом.

«Козьй сыр с трюфелем» со сливочно-грибным вкусом и земляными нотками также получил бронзу на WCA 2024, став уже четвертым сыром, принесшим награду производителю.

«Доообра ферма», Киевщина

Сыроварня основана на базе молочного хозяйства, которое сын перенял от отца и развил до производства сыра.

Их твердый коровий сыр «Легенда» со вкусом топленого молока и одновременно маслянистой текстурой и яркими орехово-сливочными нотами, а также сыр «Бикоз» из козьего молока со сливочно-травянистым привкусом принесли две бронзовые награды для сыроварни. Кстати, это уже не первые награды для «Дооброй Фермы» из этого конкурса.

«WineTime», Киевщина

Сыропроизводитель WineTime — это производство украинской сети гастромаркетов. На нем не только создают собственные сыры, но сочетают импортную продукцию и местное производство. Скажем, во Франции производитель заказывает бри, но на его основе в Украине создает новый продукт: бри с черным трюфелем.

Впервые представив полужесткий "Фонди" на международной арене, производитель получил свою заслуженную бронзу. Этот сыр имеет выраженный животный аромат и очень богатый вкус топленого масла, иногда овощного бульона и пряно-цитрусовые ноты в вкусе.

Участие Украины в World Cheese Awards в этом году — это очередное подтверждение того, что даже в самые сложные времена украинский бизнес не просто выживает, а становится сильнее. Благодаря усилиям нашей команды ProCheese и Ardis Group, а также поддержки партнеров, мы видим, как качество, традиции и современный подход к производству создают новую страницу в истории украинского гастрономического успеха.

Украинский сыр – это больше, чем продукт. Это история вкуса, культуры и силы. И эта история только начинается.