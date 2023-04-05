На Бессарабке открылось новое чайное пространство с пуэрами, тостами и десертами

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Валерия Гуржий
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5 апреля в Pinchuk Art Centre начинает свою работу чайное пространство Monthang.

Об этом пишет The Village Украина.

Заведение открыл основатель сети One Love Coffee Владимир Задирака. Чайное пространство расположено на шестом этаже Pinchuk Art Centre, где работает кофейня One Love Coffee. Там можно найти фермерские чаи и керамику от украинских мастеров, в частности, от мастерской Gudenky и Gorn Ceramics.

Владимир Задирака рассказывает, что это пространство создали для «сознательных людей, которые тяготеют быть вдохновенными». В основе заведения идея о том, что необходимо замедляться, чтобы более эффективно узнать свой внутренний мир и особенности окружающего. Инструментом достижения этой цели считают чайную церемонию, также важен сам “процесс познания”.

Среди чаев – белый, красный, зеленый, шен пуэр и шу пуэр. Из блюд предлагают разные виды тостов и брускет, сырники и овсянку. Также есть десерты: киевское сухое варенье, карамелизированный миндаль, орешки со сгущенкой, чизкейк, профитроли, круасаны, медовик, разные виды конфет.

В заведении можно будет взять заказ с собой.

Адрес: Большая Васильковская, Бассейная 1/3-2.

Цены: зеленое время Monster Green – от 240 гривен, красный чай King Kong – от 380 гривен, сырники классические – от 190 гривен, тост с прошутой и грушей – от 290 гривен, брускета с тыквой – от 240 гривен.

Ранее мы писали, что у Владимирского рынка открыли кафе The New с сэндвичами и десертами.

Фото: The Village Украина

Опубликовано: 05 апреля 2023
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