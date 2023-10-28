Пирог с тыквой и печеньем: осенний рецепт

Праздновать Хэллоуин и лакомиться тыквой - что еще делать в конце октября? Рассказываем как вкусно использовать остатки тыквы после праздника. Очередной рецепт от шеф-повара Марко Черветти именно для таких случаев.

Ингредиенты:

Тыква - 500 г

Печенье Амарети (миндальное печенье) - 80 г

Мука - 70-80 г

Миндальная мука - 100-150 г

Яйца – 6 шт.

Сахар - 180 г

Крахмал - 30-40 г

Разрыхлитель теста - 1 упаковка

Сливочное масло – 180 г + 30 г

Как готовить:

Шаг 1. Почисти тыкву, убери с нее семена, нарежь мелкими кубиками или полосочкой. На разогретую сковороду положи столовую ложку сливочного масла. Сначала обжарь тыкву, а затем, убавив огонь и добавив немного воды, притуши. Тыква должна стать настолько мягкой, чтобы даже ложкой ее можно было раздавить. Сделай из него пюре.

Шаг 2 Растопи и дай остыть 180 граммам сливочного масла.

Шаг 3. Отделим желтки от белков. К желткам добавь сахар и взбейте миксером, чтобы сахар растворился. А белки со щепоткой соли сбей в крепкую плотную пену. Добавь к желткам миндальную муку и вымешай.

Лайфхак от Марко : Если не найдешь миндальную муку в магазине — не проблема, сделай ее собственноручно! Подсуши миндаль в духовке, разогретой до 150°С, в течение 20 минут, дай остыть, а затем измельчи до состояния муки блендером или кофемолкой.

Шаг 4. К желткам засыпь муку, вымешай. Туда же добавь крахмал и растопленное сливочное масло. Вымешай до однородности.

Шаг 5. Теперь понемногу, ложкой, осторожно вмешай в эту массу взбитые белки, добавь разрыхлитель.

Шаг 6. Руками раскрой горсть печенья Амарети в ту сковороду, где находится тыква, после этого добавь тыкву с печеньем к тесту.

Шаг 7. Форму для выпечки со снимающимися боками смаж сливочным маслом и посыпь мукой. Выложи тесто в форму и запекай 45-50 минут при температуре 180°С.

Шаг 8. Готовый пирог укрась сахарной пудрой – и подавай на стол!