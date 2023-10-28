Что приготовить из тыквы после Хэллоуина? Итальянское блюдо Zucca Caramellata! Марко Черветти рассказывает, как именно.

Ингредиенты:

Тыква – 1 шт (на 1 порцию 200-250 г)

Сахар - 15 г

Печенье Амарети (миндальное печенье) - 5 г

Корица - 1 г (по вкусу)

Как готовить:

Шаг 1. Целую тыкву тщательно вымойте и запеките при температуре 180°С в течение 1 часа и 20 минут (время выпекания зависит от размера тыквы). Когда тыква становится мягкой, а кожура начинает постепенно отделяться — она готова.

Шаг 2. Оставь тыкву на несколько часов остыть.

Шаг 3. Отрежь ломтик, очисти от семян и кожуры и выложи на тарелку. Щедро посыпь сахаром и припали горелкой, чтобы карамелизовать тыкву. Сверху раскрой печенье и посыпь корицей.

Вкусно с удовольствием!