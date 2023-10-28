Что приготовить из тыквы после Хэллоуина? Итальянское блюдо Zucca Caramellata! Марко Черветти рассказывает, как именно.
Ингредиенты:
Как готовить:
Шаг 1. Целую тыкву тщательно вымойте и запеките при температуре 180°С в течение 1 часа и 20 минут (время выпекания зависит от размера тыквы). Когда тыква становится мягкой, а кожура начинает постепенно отделяться — она готова.
Шаг 2. Оставь тыкву на несколько часов остыть.
Шаг 3. Отрежь ломтик, очисти от семян и кожуры и выложи на тарелку. Щедро посыпь сахаром и припали горелкой, чтобы карамелизовать тыкву. Сверху раскрой печенье и посыпь корицей.
Вкусно с удовольствием!