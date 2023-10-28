Как приготовить ньокки из тыквы

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Мария Банько
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Рецепт тыквенных ньоки от Марко Черветти только и ждет, чтобы его приготовили.

Ингредиенты:

  • Запеченная тыква - 370 г
  • Мука - 280 г
  • Яйцо - 1 шт
  • Сливочное масло - 60 г
  • Листья шалфея - 2 г
  • Кедровые орешки - 20 г
  • Черный перец - 1 г (по вкусу)
  • Мускатный орех - по вкусу
  • Соль - 1 г (по вкусу)
  • Пармезан - 25 г

Как готовить:

Шаг 1 Почисти, порежь и запеки тыкву – минут 20 при температуре 180°С. Взвеси запеченную тыкву: муке понадобится ровно половина этого веса.

Шаг 2. Разомни тыкву так, будто делаешь картофельное пюре. Добавь яйцо, перемешайте рукой и всыпь муку. Замешивай до образования однородного теста, заверни его в пленку и положи в холодильник на полчаса.

Шаг 3. Присыпь стол мукой, где-то из половины теста сформируй колбаску примерно 30 см длиной и нарежь будущие ньоки.

Шаг 4. Растопи на сковороде сливочное масло, добавь шалфей и кедровые орешки. В отдельной кастрюле вскипятите воду, осторожно окуни туда ньоки и аккуратно подними их шумовкой со дна кастрюли. Пусть варятся.

Шаг 5. Добавь в сковороду с шалфеем и орешками немного воды, тертый пармезан и быстро перемешай. Да ты приготовишь соус.

Шаг 6. Ники очень быстро сварятся и поднимутся на поверхность - достань их шумовкой и брось в сковороду с соусом, протуши несколько минут, поперчи. Если хочешь – можешь добавить мускатный орех. Готово!

Опубликовано: 28 октября 2023
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