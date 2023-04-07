У посольства россии в Киеве хотят отобрать здание и землю

Киевсовет может забрать земельный участок у посольства россии на Воздухофлотском проспекте в Киеве.
Об этом сообщила депутат от фракции «Слуга Народа» в Киевсовете Лилия Пашинна.
«Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству россии, и будет инициировать национализацию помещения посольства россии», - сказала она.
Такое решение, по словам депутата, обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с рф, а также полномасштабным вторжением россии в Украину.
Посольство россии расположено по адресу Воздухофлотский проспект, 27.
Ранее мы писали, что частично перешедший в собственность государства киевский ТРЦ Ocean Plaza хотят продать на аукционе в ближайшее время. ТРЦ принадлежал семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.
Фото: Dmitry Karpezo