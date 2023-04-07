У посольства россии в Киеве хотят отобрать здание и землю

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Анна Григораш
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Киевсовет может забрать земельный участок у посольства россии на Воздухофлотском проспекте в Киеве.

Об этом сообщила депутат от фракции «Слуга Народа» в Киевсовете Лилия Пашинна.

«Наша фракция инициировала расторжение договора аренды земли, предоставленной посольству россии, и будет инициировать национализацию помещения посольства россии», - сказала она.

Такое решение, по словам депутата, обусловлено заявлением МИД Украины о расторжении дипломатических отношений с рф, а также полномасштабным вторжением россии в Украину.

Посольство россии расположено по адресу Воздухофлотский проспект, 27.

Ранее мы писали, что частично перешедший в собственность государства киевский ТРЦ Ocean Plaza хотят продать на аукционе в ближайшее время. ТРЦ принадлежал семье и партнерам российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Владимиру Путину.

Фото: Dmitry Karpezo

Опубликовано: 07 апреля 2023
війна земля Киев
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