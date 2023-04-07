В Киевсовете говорят, что не блокируют создание заповедника на Галерном острове

В Киевсовете утверждают, что не блокируют проект создания заповедника «Лес орхидей» на Галерном острове , о чем сообщали экоактивисты Киевского эколого-культурного центра, пишет «Твоє місто».

31 марта экоактивисты сообщили о возможных планах застройщика уничтожить Галерный остров, что может быть связано с блокированием проекта создания заповедника «Лес орхидей».

Депутат Киевсовета Юлия Лымар отвергает обвинения и отмечает, что земельным участком сейчас распоряжается лицо, которое пользуется им на правах аренды, и поэтому создание такого объекта как природно-заповедный фонд должно быть согласовано с землепользователем на этапе создания во избежание правовых коллизий.

По словам Лымарь, частой практикой в Киеве является ситуация, когда решения горсовета о создании объектов природно-заповедных фондов обжалуются в судах, и город проигрывает именно из-за процедурных нарушений требований законодательства. Поэтому в комиссии решили соблюсти все требования перед созданием заповедника.

«Автор проекта решения о создании «Леса орхидей» Ксения Семенова согласилась с предложением комиссии комплексно решить вопрос завещания», - говорит депутат.

Напомним, 31 марта активисты Киевского эколого-культурного центра сообщили, что застройщик ООО «Галерный залив» обратился в Киевсовет с просьбой не принимать решения о создании в этом месте памятника природы «Лес орхидей», поскольку он планирует здесь строить развлекательный комплекс и дома. .

Галерный остров расположен в Голосеевском районе рядом с Корчевым. По острову проходит единственная улица – Галерная.

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Фото: КЭКЦ