Спрос на аренду квартир в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%

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Мария Иващук
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Стоимость аренды квартир в Киеве почти не изменилась, во Львове наблюдается снижение цен по сравнению с мартом-февралем 2023 года. Об этом говорится в сообщении сервиса поиска квартир bird.

Аренда во Львове остается дороже аренды в столице, однако в городе наблюдается снижение цен от 7% на однокомнатные квартиры до 12% на двухкомнатные.

Средняя стоимость во Львове:

  • однокомнатные – 15000 грн,
  • двухкомнатные – 16000 грн,
  • трехкомнатные – 18600 грн.

Средняя стоимость аренды квартир в Киеве:

  • однокомнатные – 9000 грн,
  • двухкомнатные – 13000 грн,
  • трехкомнатные – 20000 грн.

Вместе с тем, спрос на аренду в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%.

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Фото: Kaja Sariwating / Unsplash

Опубликовано: 07 апреля 2023
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