Спрос на аренду квартир в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%

Стоимость аренды квартир в Киеве почти не изменилась, во Львове наблюдается снижение цен по сравнению с мартом-февралем 2023 года. Об этом говорится в сообщении сервиса поиска квартир bird.
Аренда во Львове остается дороже аренды в столице, однако в городе наблюдается снижение цен от 7% на однокомнатные квартиры до 12% на двухкомнатные.
Средняя стоимость во Львове:
Средняя стоимость аренды квартир в Киеве:
Вместе с тем, спрос на аренду в Киеве превзошел уровень до полномасштабного вторжения на 38%.
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Фото: Kaja Sariwating / Unsplash