В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса

В Киеве демонтировали МАФы по 10 адресам. В частности, в парке имени Пушкина, на Лукьяновке, Троещине, Воскресенке и в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Также убрали 2 незаконных забора в Шевченковском и Печерском районах и холодильники на Майдане Незалежности, сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Демонтировали МАФы по следующим адресам:

ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24;

ул. Волынская, 41;

ул. Юрия Ильенко, 54 (частично);

ул. Архитектора Вербицкого, 1;

бульв. Чоколовский, 19;

ул. Николая Закревского, 91/1 (напротив);

ул. Павла Усенко, 8;

ул. Братиславская, 52;

просп. Победы, 40, парк им. Пушкина;

ул. Тампере, 12.

К тому же, сейчас демонтируют незаконные сооружения по улице Пирогова.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали МАФы по 9 адресам, в частности, на Теремках, Оболони, Троещине и Княжем Затоне.

Фото: Тимур Ткаченко