В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса

В Киеве демонтировали МАФы по 10 адресам. В частности, в парке имени Пушкина, на Лукьяновке, Троещине, Воскресенке и в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.
Также убрали 2 незаконных забора в Шевченковском и Печерском районах и холодильники на Майдане Незалежности, сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.
Демонтировали МАФы по следующим адресам:
К тому же, сейчас демонтируют незаконные сооружения по улице Пирогова.
Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали МАФы по 9 адресам, в частности, на Теремках, Оболони, Троещине и Княжем Затоне.
Фото: Тимур Ткаченко