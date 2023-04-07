В Киеве демонтировали МАФы еще на 10 улицах: адреса

1229
Ирина Маймур
share share

В Киеве демонтировали МАФы по 10 адресам. В частности, в парке имени Пушкина, на Лукьяновке, Троещине, Воскресенке и в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Также убрали 2 незаконных забора в Шевченковском и Печерском районах и холодильники на Майдане Незалежности, сообщил директор Департамента городского благоустройства КГГА Тимур Ткаченко.

Демонтировали МАФы по следующим адресам:

  • ул. Митрополита Андрея Шептицкого, 24;
  • ул. Волынская, 41;
  • ул. Юрия Ильенко, 54 (частично);
  • ул. Архитектора Вербицкого, 1;
  • бульв. Чоколовский, 19;
  • ул. Николая Закревского, 91/1 (напротив);
  • ул. Павла Усенко, 8;
  • ул. Братиславская, 52;
  • просп. Победы, 40, парк им. Пушкина;
  • ул. Тампере, 12.

К тому же, сейчас демонтируют незаконные сооружения по улице Пирогова.

Ранее мы писали, что в Киеве демонтировали МАФы по 9 адресам, в частности, на Теремках, Оболони, Троещине и Княжем Затоне.

Фото: Тимур Ткаченко

Опубликовано: 07 апреля 2023
демонтаж МАФів
share share
«Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня «Урбанина» создала справочник по восстановлению Ирпеня В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В «Жовтні» открывают кинокнижный магазин В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле В собственность Киева вернули творческие мастерские в историческом доме на Подоле Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Студент колледжа искусств создал фотопроект об аутентичных буковинских колодцах Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Винодельня князя Трубецкого в Херсонской области меняет название на Stoic Winery Uklon запустят в двух странах Uklon запустят в двух странах Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Проспект Правды и Воздухофлотский: В Киеве стартовало голосование о переименовании 27 городских объектов Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет Во Львове показали концепцию индустриального парка «Сигновка»: что там будет
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.