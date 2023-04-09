Смотрите, как волонтеры реставрируют аутентичные окна Университета Шевченко

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Анна Григораш
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Волонтеры пространства «Цегла» начали реставрировать аутентичные окна КНУ им. Тараса Шевченко, пострадавшие от ракетных ударов россиян.

Глава пространства Дмитрий Перов рассказал, что в прошлом году волонтеры собрали деньги для реставрации двух оригинальных окон Университета, “переживших все войны и капремонты, но пострадавших от прилетов проклятой русни”.

“Так вот, работы медленно, но продвигаются. Благодаря нашему второму реставратору Никите мы раскрыли первые загадки. У оконной рамы – 5 слоев краски. Осторожно раскрыв каждый из них и усилив конструкцию, мы отобрали образцы оригинальной краски. А благодаря современным технологиям удалось конвертировать этот цвет в RGB и обратно в гамму современных красок”, – написал он.

Следующие реставрационные шаги – остекление и обработка окон.

Красный корпус Университета Шевченко пострадал в результате ракетных обстрелов россиян 10 октября 2022 года. А в следствие ракетной атаки 31 декабря в Киеве были повреждены корпуса КНУ имени Тараса Шевченко на ВДНГ. В январе 2023 года сообщалось, что Красный корпус КНУ имени Тараса Шевченко активно восстанавливают.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 09 апреля 2023
КНУ Тараса Шевченко
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