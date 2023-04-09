В многоэтажке на Караваевых дачах, которую должны были снести, продают квартиры

В киевской многоэтажке на Волошина в районе Караваевых дач, которую должны были снести по решению суда, снова продают квартиры.

Об этом пишет портал Нерухомі, цитируя местную жительницу Елену Лаврову. Женщина рассказала, что лично знает человека, купившего две квартиры в этом доме в этом году.

Она также добавила, что местные жители уже написали жалобы на застройщика в разные инстанции.

В 2021 году Окружной админсуд Киева по иску прокуратуры города принял решение о сносе самовольно построенного дома. В иске говорилось, что земельный участок, на котором был построен ЖК «Дом на Волошина», относится к землям усадебной застройки и имеет ограничение в этажности застройки не более 4-х этажей. В то же время дом насчитывает 7 этажей.

Ранее мы писали, что ЛУН.Город опустил интерактивную карту цен на новостройки Киева и пригорода. Посредством карты можно проанализировать, как стоимость жилья зависит от локации.

Фото: lun.ua