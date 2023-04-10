Пять украинских городов вошли в 100 самых опасных в Европе по уровню преступности

На сайте базы данных Numbeo провели опрос по теме безопасности и составили рейтинг самых опасных европейских городов.

В сотню самых опасных попали пять украинских городов. Это Одесса (22-е место), Днепр (26-е место), Харьков (37-е место), Киев (51-е место) и Львов (74-е место).

К опросу привлекли около 100 тысяч человек.

Самый опасный в рейтинге – английский Брэдфорд. В тройке также – французский Марсель и оказавшаяся на третьем месте итальянская Катания.

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