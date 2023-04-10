Киевляне просят не перекрывать мосты во время воздушных тревог

Киевляне призывают власти не перекрывать Дарницкий и Южный мосты во время воздушных тревог.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевсовета. В настоящее время она набрала 1307 подписей из 6000 необходимых.

Как отмечает инициатор Юлия Коваленко, перекрытие Дарницкого и Южного мостов парализует транспортное сообщение большого жилого массива и усложняет работу экстренных служб.

Мосты перекрывают для безопасности граждан, однако, по мнению Коваленко, такое решение имеет обратный эффект.

«Возникает скопление транспортных средств и людей в них, что в случае попадания ракеты в эти скопления будет гораздо больше», — сообщается в петиции.

Также Юлия Коваленко отмечает, что в то же время не перекрывают остальные мосты. Потому те подвергаются дополнительной нагрузке, хотя «и так находятся в не лучшем состоянии».

«Еще один важный аргумент об отмене этого решения — это экономические потери для города и страны в целом из-за потери времени на перемещение людей, товаров по городу, излишний расход топлива, больше вредных выбросов в атмосферу», — добавляет автор петиции.

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