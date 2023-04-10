В Киеве ввели в эксплуатацию отреставрированное здание Речного вокзала

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Мария Иващук
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Отреставрированное историческое здание Речного вокзала в Киеве ввели в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала соответствующий сертификат.

Это здание с 2021 арендует Американский университет в Киеве. Благодаря этому решению университет сможет начать оффлайн обучение студентов.

Американский университет в Киеве (American University Kyiv) – первый в Украине частный университет по стандартам американского образования. Его открыли в 2022 году в партнерстве с Arizona State University (ASU) – одним из крупнейших университетов США при содействии украинских и американских инвесторов.

Историческое здание речного вокзала построено в 1961 году. В августе 2022 года в здании Речного вокзала был восстановлен комплекс декоративных панно 1960-х годов. Реставраторы занимались консервацией панно, однако из-за того, что их ни разу не реставрировали после открытия Ричвокзала в 1961 году, а только окрашивали фоновые части, работы были в аварийном состоянии. Некоторые части панно утеряны.

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Опубликовано: 10 апреля 2023
Річковий вокзал
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