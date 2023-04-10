В Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зыгину

В Полтаве снесут памятники Николаю Ватутину, Александру Пушкину и Алексею Зыгину.
Соответствующее решение было принято 7 апреля во время сессии горсовета, сообщает Суспільне.
За демонтаж проголосовали 26 депутатов из 28 присутствующих.
В то же время министр культуры Александр Ткаченко отметил , что экспертный совет при Минкульте по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал снести памятники этим российским деятелям.
«Ждем решения и по памятникам, посвященным Петру I», – отметил Ткаченко.
Ранее мы писали, что бюст российскому писателю Максиму Горькому уберут из одноименного парка в Одессе.
Фото: Tkachenko.UA , Batsv / Wikipedia