В Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зыгину

В Полтаве снесут памятники Николаю Ватутину, Александру Пушкину и Алексею Зыгину.

Соответствующее решение было принято 7 апреля во время сессии горсовета, сообщает Суспільне.

За демонтаж проголосовали 26 депутатов из 28 присутствующих.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко отметил , что экспертный совет при Минкульте по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал снести памятники этим российским деятелям.

«Ждем решения и по памятникам, посвященным Петру I», – отметил Ткаченко.

Ранее мы писали, что бюст российскому писателю Максиму Горькому уберут из одноименного парка в Одессе.