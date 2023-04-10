В Полтаве демонтируют памятники Пушкину и двум советским генералам Ватутину и Зыгину

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Ирина Маймур
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В Полтаве снесут памятники Николаю Ватутину, Александру Пушкину и Алексею Зыгину.

Соответствующее решение было принято 7 апреля во время сессии горсовета, сообщает Суспільне.

За демонтаж проголосовали 26 депутатов из 28 присутствующих.

В то же время министр культуры Александр Ткаченко отметил , что экспертный совет при Минкульте по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма уже давно рекомендовал снести памятники этим российским деятелям.

«Ждем решения и по памятникам, посвященным Петру I», – отметил Ткаченко.

Ранее мы писали, что бюст российскому писателю Максиму Горькому уберут из одноименного парка в Одессе.

Фото: Tkachenko.UA , Batsv / Wikipedia

Опубликовано: 10 апреля 2023
демонтаж пам'ятник Ватутіну
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