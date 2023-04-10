В исторической части Львова хотят построить ЖК премиум-класса

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Мария Иващук
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В исторической части Львова хотят построить жилой комплекс премиум-класса с парковкой в два уровня, пишет «Твоє Місто».

Речь идет о проекте в районе ул. Тютюнников, Генерала Тарнавского, Кубиевича и площади Василия Вышиванного. На этом участке предлагают возводить многофункциональный комплекс, где должно быть две секции с большими квартирами премиум-класса и парковка в стилобате в два уровня. Застройка будет ориентировочно в 5-6 этажей.

«На территории было предприятие «Оргресс»... Предприятие много лет не работает, и его админкорпус сдают в аренду, а гаражи и ремонтные мастерские не используют, поэтому планируют демонтировать», – говорит главный архитектор проекта Юрий Столяров.

Также застройщик обещает выделить средства для благоустройства территории. Речь идет о зеленой зоне с детской площадкой и зоной отдыха на Тарнавского, обустройстве дополнительных паркомест и благоустройстве детской площадки на Тютюнников, капремонте пешеходной лестницы с наружным освещением и лавочками.

Напомним, что во Львове под Высоким замком построят жилье , офисы и гостиницы.

Визуализации: проектное решение ГП ДИПМ «Мистопроект» и AVR Development

Опубликовано: 10 апреля 2023
Львів
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