В Киеве открыли регистрацию на «Пробег под каштанами»: как принять участие

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Ирина Маймур
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Стартовала регистрация на 30-й благотворительный «Пробег под каштанами». По традиции его проведут в последнее воскресенье мая, сообщает КГГА.

Участники «Пробега под каштанами» в этом году будут бежать ради маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. На собранные средства закупят необходимое оборудование для центра.

В этом году из-за военного положения участники спортивного мероприятия не будут собираться на одной локации и в одно время. Они смогут присоединиться к пробегу онлайн и выйти на пробежку или прогулку в безопасном месте.

Как принять участие в мероприятии, если вы из Украины:

  • зарегистрироваться на сайте probig.in.ua ;
  • внести благотворительный взнос 300 грн;
  • указать в письме данные для отправки стартового пакета или самостоятельно получить его в мобильном офисе 24, 25 или 26 мая в Киеве.

Чтобы присоединиться к «Пробегу под каштанами» в любой стране мира, необходимо:

  • зарегистрироваться на сайте probig.in.ua ;
  • внести благотворительный взнос 300 грн (8 долларов или 7,5 евро);
  • распечатать онлайн-номер из личного кабинета.

28 мая все участники мероприятия должны выйти на пробежку и опубликовать фото в соцсетях с тэгом #Probig2023.

Регистрация будет открыта до 31 мая включительно.

Ранее мы писали, что компания Yasno создала благотворительный пазл «Как украинцы с отключением света боролись».

Фото: «Пробег под каштанами»

Опубликовано: 11 апреля 2023
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