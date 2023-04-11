В Киеве открыли регистрацию на «Пробег под каштанами»: как принять участие

Стартовала регистрация на 30-й благотворительный «Пробег под каштанами». По традиции его проведут в последнее воскресенье мая, сообщает КГГА.
Участники «Пробега под каштанами» в этом году будут бежать ради маленьких пациентов Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. На собранные средства закупят необходимое оборудование для центра.
В этом году из-за военного положения участники спортивного мероприятия не будут собираться на одной локации и в одно время. Они смогут присоединиться к пробегу онлайн и выйти на пробежку или прогулку в безопасном месте.
Как принять участие в мероприятии, если вы из Украины:
Чтобы присоединиться к «Пробегу под каштанами» в любой стране мира, необходимо:
28 мая все участники мероприятия должны выйти на пробежку и опубликовать фото в соцсетях с тэгом #Probig2023.
Регистрация будет открыта до 31 мая включительно.
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Фото: «Пробег под каштанами»