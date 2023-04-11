В Украине запретили салюты и фейерверки

Верховная Рада приняла закон об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий.
В законе 7438 есть норма о запрещении фейерверков и салютов.
«Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов», - говорится в пояснительной записке к документу.
В июне 2022 года в Киеве запретили мероприятия с фейерверками, громким пением и музыкой.
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