В Украине запретили салюты и фейерверки

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Анна Григораш
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Верховная Рада приняла закон об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий.

В законе 7438 есть норма о запрещении фейерверков и салютов.

«Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов», - говорится в пояснительной записке к документу.

В июне 2022 года в Киеве запретили мероприятия с фейерверками, громким пением и музыкой.

Фото: Maria Lupan / Unsplash

Опубликовано: 11 апреля 2023
воєнний стан
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