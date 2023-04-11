В Украине запретили салюты и фейерверки

Верховная Рада приняла закон об усилении контроля над использованием и оборотом пиротехнических изделий.

В законе 7438 есть норма о запрещении фейерверков и салютов.

«Звуковые и световые эффекты от использования пиротехники наносят вред психологическому здоровью населения в военное время из-за их сходства со звуками взрывов, особенно учитывая частоту воздушных тревог на территории страны и вероятность ракетных обстрелов городов», - говорится в пояснительной записке к документу.

В июне 2022 года в Киеве запретили мероприятия с фейерверками , громким пением и музыкой.