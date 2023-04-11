Во Львове для площади возле Оперного театра предлагают разработать концепцию с паркингом и остановками для трамваев

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Мария Иващук
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Для площади Князя Осмомысла в Галицком районе Львова предлагают разработать концепцию с остановками для трамваев и автобусов, а также обустройством подземного паркинга. Об этом сказал депутат Львовского городского совета Сергей Ивах, пишет “Твоє Місто”.

По его мнению, участок дороги на стыке Городоцкой и площади Князя Осмомысла будет постепенно становиться непроездным.

«По моему мнению, на этом участке площади Князя Осмомысла должен быть большой инфраструктурный объект, к которому будет иметь отношение Львовский городской совет, например, подземный паркинг. Также следует разработать концепцию площади с остановками для трамваев, автобусов. А происходящее сейчас, очевидно, временное решение. Но там не может быть супермаркета. Около него должна быть определенная инфраструктура», – считает депутат.

Городские власти, по его мнению, могут разработать концепцию использования этой площади, приступив к разработке проекта реконструкции площади позади театра Заньковецкой, а также детальному плану территории с учетом строительства транспортных развязок и обустройства общественных пространств.

Площадь Князя Ярослава Осмомысла расположена в северной части исторического центра города и принадлежит мировому наследию ЮНЕСКО как часть объекта «Ансамбль исторического центра Львова».

На месте, где работал рынок «Добробут» вблизи Оперного театра, хотят открыть супермаркет «Арсен».

Сейчас на земельный участок был наложен запрет отчуждения.

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Фото: Википедия

Опубликовано: 11 апреля 2023
Львів
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