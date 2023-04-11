Во Львове открывают реабилитационный центр Superhumans: Как он будет выглядеть

На этой неделе рядом со Львовом откроется специализированная клиника протезирования и реконструкции Superhumans.

Проектированием центра, от генплана до интерьерных решений, занималась архитектурная студия Savytskyy Design совместно с PeLe Engineering, пишет Zaxid.net .

Реабилитационный центр создают на базе госпиталя в Винниках, и главной задачей перед архитекторами было обеспечение безбарьерности здания, ведь оно было абсолютно не адаптировано для людей с инвалидностью.

По словам основателя студии Savytskyy Design Марка Савицкого, все здание будет безбарьерным.

«Доступность в помещении 98%. К примеру, чтобы сделать безбарьерным и универсальным вход в здание, мы подняли большие земляные массы на 2 метра, чтобы выровнять рельеф», – сказал он.

В Superhumans Center будет три блока. Первый – это лаборатория протезирования. Там будут производить бионические протезы по индивидуальным меркам пациента.

Следующий блок – сам центр реабилитации, а также центр эрготерапии.

«Место, где полностью воссозданы бытовые, жилищные условия, чтобы пациенты смогли учиться пользоваться протезами в быту: начиная от кухни, ванной, жилой комнаты. И заканчивая машиной, которая будет стоять во дворе специально для того, чтобы люди могли учиться заново в нее садиться, управлять и т.д.», – рассказывает основатель студии Savytskyy Design.

Также обустроили место, где есть поверхность с разным покрытием, чтобы люди с протезами ног учились ходить по разным поверхностям (песку, траве, брусчатке, гравию). Обустроили в центре и бассейн, кроме медицинской функции, он будет выполнять эмоциональную.

На стене планируют транслировать медиапроекции с пейзажами из разных точек планеты. «Наши воины, которые будут проходить реабилитацию, смогут это делать, например, на фоне украинского Крыма», - рассказывает основатель студии Savytskyy Design.

Также, проектируя Superhumans Center, специалисты пытались наработать такие дизайнерские решения, чтобы учреждение меньше всего напоминало больницу.

«Это центр о победе над трудностями. Дизайн мы сделали спокойным, но не шаблонным для медицинских центров. Свет не контрастный, освещает нужные зоны, в то же время не раздражающий. Вся навигация: открытие дверей, кнопки вызова, синхронизированы под нужды и физиологические возможности пациентов. Подбор фоновой музыки будут делать психологи, которые создадут терапевтический акустический дизайн. В интерьере мы использовали медийные инсталляции, проекторы, которые будут транслировать мотивационные ролики, а на рецепции есть скульптура, которая гуманизирует протезы и на подсознании дает понять, что протезирование это не приговор», – рассказывает Марко Савицкий.

Мебель также будет удобной для людей с протезами ног, чтобы комфортно было пересаживаться с коляски.

Superhumans Center – это современная клиника по протезированию, реконструктивной хирургии, реабилитации и психологической поддержке пострадавших от войны. Лечение в клинике будет бесплатным.

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