Немецкий дизайнер показал, как выглядела бы набережная Киева без автомобилей: видео

Графический дизайнер из Гамбурга Ян Каменски по просьбе международной организации велосипедного движения BYCS создал анимационный ролик Visual Utopia, где показал, как может выглядеть набережная Киева без автомобилей и билбордов.

“Я верю в силу образов. Важно увидеть, что произойдет, если мы представим улицы, где преобладают автомобили, как места удобные для людей. Мои утопические анимации – это визуальные аргументы для изменений. С помощью своих утопий я хочу делать возможности видимыми», – рассказывает Ян Каменски.