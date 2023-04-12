Немецкий дизайнер показал, как выглядела бы набережная Киева без автомобилей: видео

Графический дизайнер из Гамбурга Ян Каменски по просьбе международной организации велосипедного движения BYCS создал анимационный ролик Visual Utopia, где показал, как может выглядеть набережная Киева без автомобилей и билбордов.
“Я верю в силу образов. Важно увидеть, что произойдет, если мы представим улицы, где преобладают автомобили, как места удобные для людей. Мои утопические анимации – это визуальные аргументы для изменений. С помощью своих утопий я хочу делать возможности видимыми», – рассказывает Ян Каменски.
Немецкий графический дизайнер Ян Каменски с 2020 года создает короткометражные анимационные фильмы о городах, удобных для людей. Он говорит, что его главная цель – вдохновить на перемены. Он делал визуальные утопии для Мадрида, Лиссабона, Берлина, Брюсселя, Штутгарта, Токио — всего более 20 городов.
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