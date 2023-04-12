Киевсовет отклонил еще две петиции об отмене остановки транспорта во время тревог

Транспортная комиссия Киевсовета не поддержала две петиции киевлян с требованием отменить остановки общественного транспорта во время воздушных тревог в городе.

Речь идет о петициях №11722 и 11745, сообщают в телеграмм-канале инициативы «Пассажиры Киева».

По словам активистов, председатель комиссии Алексей Окопный и члены комиссии — Виктор Брагинский (руководитель метрополитена), Сергей Мамоян и Игорь Галайчук проголосовали за решение «воздержался».

Алексей Окопный аргументировал это тем, что соответствующее решение не в ответственности транспортной комиссии и Киевсовета, поскольку было принято Советом обороны Киева.

Хотя, как отмечают «Пассажиры Киева», «Киевсовет является высшим органом местного самоуправления и сильнее Совета обороны Киева, полномочия которого нигде не прописаны».

В то же время транспортная комиссия единогласно поддержала решение о том, чтобы направить обращение в Совет обороны Киева, чтобы тот рассмотрел вопрос об отмене остановки транспорта во время тревог.

Теперь Совет обороны Киева должен решить эту проблему на ближайшем заседании.

Напомним, что киевляне создали уже три петиции про отмену остановок коммунального транспорта во время воздушных тревог, набравших необходимое количество голосов. Однако Киевсовет не поддержал ни одного.

Раньше мы писали, сколько киевляне переплачивают за маршрутки из-за остановок коммунального транспорта во время тревог.

Фото: КГГА