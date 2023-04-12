В Киеве расцвели сакуры и магнолии: список мест, где ими полюбоваться

В ботсадах и парках Киева расцвели магнолии и сакуры.

Список локаций, где можно полюбоваться цветением деревьев, выложила КГГА.

Где высадили магнолии:

Шевченковский район: Пейзажная аллея; парк имени Тараса Шевченко; Сырецкий парк.

Подольский район: площадь Щекавицкая;

Оболонский район: парк «Наталка»; сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.

Деснянский район: парк с водными объектами по просп. Шухевича; парк «Киото».

Дарницкий район: парк Партизанской славы; парк Воинов-интернационалистов; сквер на ул. Вербицкого, 12.

Днепровский район: парк «Победа»; сквер на ул. Ивана Миколайчука; бульвар Амвросия Бучмы; сквер на ул. Шумского, 3

Соломенский район: парк «Отрадный»; парк «Орленок».

Голосеевский район: Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Локации, где цветут сакуры:

Днепровский район: бульвар Верховной Рады; парк Андрея Малышко; парк «Победа».

Деснянский район: парк «Киото»; парк им. Архитектора Николаева; парк им. Сержа Лифаря; сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.

Дарницкий район: парк Партизанской славы.

Шевченковский район: возле Национальной оперы Украины; Владимирская горка; сквер у Золотых ворот.

Печерский район: бульвар Липский; сквер Бастионный; площадь Ивана Франко.

Подольский район: Куреневский парк; сквер возле кинотеатра «Жовтень».

Оболонский район: парк «Наталка».

Дарницкий район: сквер на Дарницкой площади; парк Партизанской славы.

Соломенский район: парк им. Николая Зерова.

Святошинский район: сквер на бульваре Академика Вернадского; парк «Совки»; парк «Интернациональный».

В КГГА отметили, что пышное цветение сакур и магнолий обычно длится около 14 дней. Поэтому всем, кто хочет полюбоваться растениями, следует поспешить.

Раньше мы писали, что украинский музыкант Heinali посвятил альбом Киеву. В нем – звуки ночной Борщаговки, касс Сильпо и птиц в ботсаду.

Фото: КГГА, Михаил Криволапов