В Киеве расцвели сакуры и магнолии: список мест, где ими полюбоваться

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Ирина Маймур
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В ботсадах и парках Киева расцвели магнолии и сакуры.

Список локаций, где можно полюбоваться цветением деревьев, выложила КГГА.

Где высадили магнолии:

  • Шевченковский район: Пейзажная аллея; парк имени Тараса Шевченко; Сырецкий парк.
  • Подольский район: площадь Щекавицкая;
  • Оболонский район: парк «Наталка»; сквер по просп. Степана Бандеры, 26-В-28.
  • Деснянский район: парк с водными объектами по просп. Шухевича; парк «Киото».
  • Дарницкий район: парк Партизанской славы; парк Воинов-интернационалистов; сквер на ул. Вербицкого, 12.
  • Днепровский район: парк «Победа»; сквер на ул. Ивана Миколайчука; бульвар Амвросия Бучмы; сквер на ул. Шумского, 3
  • Соломенский район: парк «Отрадный»; парк «Орленок».
  • Голосеевский район: Голосеевский парк им. М. Рыльского.

Локации, где цветут сакуры:

  • Днепровский район: бульвар Верховной Рады; парк Андрея Малышко; парк «Победа».
  • Деснянский район: парк «Киото»; парк им. Архитектора Николаева; парк им. Сержа Лифаря; сквер на ул. Александры Экстер, 16, 16-Б, 16-В.
  • Дарницкий район: парк Партизанской славы.
  • Шевченковский район: возле Национальной оперы Украины; Владимирская горка; сквер у Золотых ворот.
  • Печерский район: бульвар Липский; сквер Бастионный; площадь Ивана Франко.
  • Подольский район: Куреневский парк; сквер возле кинотеатра «Жовтень».
  • Оболонский район: парк «Наталка».
  • Дарницкий район: сквер на Дарницкой площади; парк Партизанской славы.
  • Соломенский район: парк им. Николая Зерова.
  • Святошинский район: сквер на бульваре Академика Вернадского; парк «Совки»; парк «Интернациональный».

В КГГА отметили, что пышное цветение сакур и магнолий обычно длится около 14 дней. Поэтому всем, кто хочет полюбоваться растениями, следует поспешить.

Раньше мы писали, что украинский музыкант Heinali посвятил альбом Киеву. В нем – звуки ночной Борщаговки, касс Сильпо и птиц в ботсаду.

Фото: КГГА, Михаил Криволапов

Опубликовано: 12 апреля 2023
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