Прокуратура через суд требует вернуть землю, где строят «Пущая Residence»

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Мария Иващук
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Прокуратура через суд требует вернуть общине Киева земельный участок в Оболонском районе, где строят коттеджный городок Пуща Residence.

Участок был предоставлен частному предприятию ООО «Промбудальянс» в аренду на 10 лет для реконструкции, эксплуатации и обслуживания базы отдыха на улице Квитки Цисык и для благоустройства сквера на улице Селянской.

«Однако выяснилось, что арендатор свой долг по договору аренды не выполнил и вместо реконструкции ранее приобретенного детского оздоровительного лагеря вел строительство на рекреационных землях клубного городка с 34 отдельными коттеджами», - говорится в сообщении.

Прокуроры окружной прокуратуры обратились с иском о расторжении договора аренды, возвращении земли городу и сносе всех 13 объектов незавершенного строительства.

В настоящее время судом открыто производство по этому иску.

Земельный участок площадью в 4 га оценивают почти в 27 миллионов гривен.

Напомним, что в Пуще-Водице 29 марта во второй раз горела старинная дача архитектора Эдуарда Брадтмана. Рядом с ней хотят построить ЖК.

Опубликовано: 12 апреля 2023
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