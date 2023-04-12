Вместо МАФов: около двух станций метро обустроят общественные пространства

В Киеве планируют обустроить общественные пространства с озеленением возле станций метрополитена «Шулявская» и «Героев Днепра». Об этом сообщают в КГГА.

«Актуальным остается запрос жителей на обустройство элементов общественного пространства и зеленых зон, создание которых сделает невозможным перенасыщение улиц временными сооружениями», - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о демонтаже МАФов, расположенных у входов и выходов к станциям метро, вдоль путей в направлении станций метро для беспрепятственного доступа к укрытиям во время воздушной тревоги.