Вместо МАФов: около двух станций метро обустроят общественные пространства

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Мария Иващук
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В Киеве планируют обустроить общественные пространства с озеленением возле станций метрополитена «Шулявская» и «Героев Днепра». Об этом сообщают в КГГА.

«Актуальным остается запрос жителей на обустройство элементов общественного пространства и зеленых зон, создание которых сделает невозможным перенасыщение улиц временными сооружениями», - говорится в сообщении.

Напомним, что в июле 2022 года Совет обороны города Киева принял решение о демонтаже МАФов, расположенных у входов и выходов к станциям метро, вдоль путей в направлении станций метро для беспрепятственного доступа к укрытиям во время воздушной тревоги.

Вместо МАФов на бульваре Николая Михновского, возле станции метро «Политехнический институт» и на улице Вышгородской, где МАФы были демонтированы, обустроили территорию.

Опубликовано: 12 апреля 2023
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