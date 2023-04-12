EVA запустила собственную курьерскую службу в Киеве: как она работает

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Ирина Маймур
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Сеть магазинов по продаже косметики и парфюмерии EVA запустила собственную курьерскую службу доставки в Киеве.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В настоящее время доставка работает в тестовом режиме только в столице. В планах ритейлера запустить ее в других крупных украинских городах, сообщила СЕО EVA Ольга Шевченко.

В штате службы доставки — 5 курьеров на правом и левом берегах столицы. Они развозят заказы на обычных авто и электромобилях.

В настоящее время доставка занимает 2–3 дня. Для заказов, сделанных на 149 грн и более, она бесплатная. Для других заказов стоит 29 грн.

Сейчас клиенты магазинов сети могут забрать интернет-заказы в точках выдачи, расположенных почти во всех магазинах EVA, а также в отделениях «Новой почты».

До конца года компания планирует открыть 50 новых магазинов, в основном в центральной и западной Украине. По состоянию на конец марта у ритейлера 996 торговых точек. 16% магазинов закрыты из-за оккупации или близости боевых действий.

Ранее мы писали, чтов Киеве и Львове можно заказать доставку McDonald's через сервис Bolt Food.

Фото: пресс-служба EVA

Опубликовано: 12 апреля 2023
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