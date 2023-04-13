Киевский небоскреб-недострой Sky Towers выставили на продажу

Государственный Укрэксимбанк вторично выставил на продажу долговые обязательства, обеспеченные ипотекой недостроя Sky Towers. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Аукцион пройдет по голландской модели, которая предусматривает возможность снижения стоимости. Торги запланированы на 11 мая 2023 года в электронной системе OpenMarket.

Стартовая цена аукциона составляет 5,58 миллиарда гривен (в октябре 2021 года стартовая цена была 7,145 миллиарда гривен), а минимальная – 827,3 миллиона гривен.

В комплекс должны войти две башни на 47 и 34 этажа, офисные и торговые помещения, 8-уровневый подземный паркинг на 900 мест.

Sky Towers – недостроенный многофункциональный комплекс компании KDD Group (Kyiv Donbas Development Group), расположенный на перекрестке Берестейского проспекта (проспект Победы) и улицы Борщаговской. Его начали строить в 2007 году.

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Фото: СЕТАМ