До и после: Около метро «Почайна» очистили здания от незаконных вывесок

На проспекте Степана Бандеры возле метро Почайна с начала апреля проводят демонтаж незаконных вывесок и наружной рекламы.

В период с 4 по 7 апреля было демонтировано 112 конструкций на этой локации.

“Работа продолжается. Ведь киевские фасады многогранны. За слоем одной рекламной конструкции прячутся другие, которые были размещены ранее”, – отмечают в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

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Напомним, что в Киеве демонтировали МАФы по 9 адресам. В частности, на Теремках, Оболони, Троещине и Княжем Затоне.