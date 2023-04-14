Во Львове восстановили исторические двери на улице Костя Левицкого: фото

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Ирина Маймур
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Во Львове отреставрировали исторические металлические двери на улице Костя Левицкого, 102.

Их восстановили в рамках городской программы софинансирования, которую координирует «Бюро спадщини».

Двери потеряли аутентичную фурнитуру и имели металлические листы вместо остекления. Восстановление длилось в течение трех месяцев.

В ходе реставрации специалисты расчистили дверные полотна от старой краски и обнаружили много корродированных фрагментов. Из-за массивности и большого большого веса дверей наиболее поврежденной оказалась нижняя часть полотна. Реставраторы вернули ей подлинный цвет.

Кроме этого, специалисты изготовили утраченные открывающие металлические рамы и установили туда новое остекление. К тому же они заменили старую не подлинную ручку на новую, изготовленную в соответствии со стилистикой ворот.

В общей сложности реставрационные работы стоили около 89 000 грн. Из этой суммы почти 63 000 грн заплатил город. Другую часть — жители, подавшие заявку на участие в программе софинансирования, отметил директор ЛКП «Бюро спадщини» Павел Богайчик.

Ранее мы писали, что во Львове отреставрировали исторические двери. Это общий проект города и жителей.

Фото: «Бюро спадщини»

Опубликовано: 14 апреля 2023
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