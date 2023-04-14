Сколько заплатили французы за достройку пешеходного моста-волны на Оболони

Метрополия Большого Парижа выделила 19 496 412 грн на продолжение строительства пешеходного моста-волны на Оболони.

Об этом сообщила Оболонская районная госадминистрация в ответ на запрос издания «Твой город».

В январе этого года Метрополия Большого Парижа выделила средства на продолжение строительства пешеходного мостового перехода между Оболонской набережной и Оболонским островом в рамках спонсорской помощи.

Как сообщили в Оболонской РГА, сейчас уже полностью построили фундаменты четырех опор. В марте 2023 года приступили к работе по устройству металлических технологических опор. Согласно проекту, они необходимы для монтажа металлоконструкций пролетного строения арки. Строительство планируют завершить в 2024 году.

Напомним, что мост-волну на Оболони изготовят из металла из «Азовстали» . Мост будет состоять из пяти волн. Его длина – 160 метров, а ширина – 4 метра. Мост будет подсвечиваться разными цветами. Кроме того, на нем будет включаться музыка, когда на мосту соберется несколько людей.

В конце марта мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в этом году в столице появится большая рекреационная зона на Оболони: она соединит парк «Наталка», набережную и Оболонский остров, куда будет вести новый мост. Однако РГА называет другие сроки окончания строительства.

Ранее мы писали, что возле парка «Наталка» на Оболони построят подземно-наземный паркинг. Вероятно, речь идет о проекте подземно-наземного паркинга на 700 паркомест по улице Приречной на Оболони. Киевсовет намерен выделить на него 120 миллионов гривен.