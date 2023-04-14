Метро на Виноградарь планируют открыть в 2024 году – Кличко

Строительство ветки метро на Виноградаре планируют завершить в 2024 году.

Об этом в эфире телеканала «Киев» сказал мэр Виталий Кличко.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину строительство остановили «по объективным причинам». А в этом году работы возобновили и строительство «набирает обороты».

«В этом году, думаю, еще нет, но в следующем в наших планах метро на Виноградарь открыть», - сказал Кличко.

Ранее мы писали, что Киевская городская прокуратура через суд требует взыскать с генподрядчика строительства метро на Виноградарь еще 79 млн грн финансовых санкций.

А перед тем Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию столичной прокуратуры о взыскании с генподрядчика строительства более 139 млн. грн. в столичный бюджет. Следствие установило, что компания не по целевому назначению использовала средства местного бюджета, которые выделили на финансирование линии метро от станции Сырец до жилмассива Виноградарь.