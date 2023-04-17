В Киеве демонтируют незаконную рекламу на нескольких улицах: где именно

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Ирина Маймур
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В Киеве уберут незаконную рекламу в Печерском районе.

Демонтаж будут проводиться с 17 по 21 апреля, сообщили в Управлении по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и КП «Киевреклама».

Так, незаконную рекламу будут демонтировать по следующим адресам:

  • улица Саксаганского (на углу улиц Гетьмана Павла Скоропадского и Большая Васильковская);
  • бульвар Леси Украинки (угол улицы Джона Маккейна).

Кроме того, планируют завершить работы по демонтажу на улице Лагерной (возле метро Берестейская) и на проспекте Степана Бандеры (возле метро Почайна).

Ранее мы писали, что в Киеве убрали незаконно размещенную рекламу с исторических построек в центре.

Фото: Управление по рекламе Киевской городской государственной администрации и КП «Киевреклама»

Опубликовано: 17 апреля 2023
демонтаж рекламы
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