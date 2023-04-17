В Киеве демонтируют незаконную рекламу на нескольких улицах: где именно

В Киеве уберут незаконную рекламу в Печерском районе.
Демонтаж будут проводиться с 17 по 21 апреля, сообщили в Управлении по вопросам рекламы Киевской городской государственной администрации и КП «Киевреклама».
Так, незаконную рекламу будут демонтировать по следующим адресам:
Кроме того, планируют завершить работы по демонтажу на улице Лагерной (возле метро Берестейская) и на проспекте Степана Бандеры (возле метро Почайна).
Ранее мы писали, что в Киеве убрали незаконно размещенную рекламу с исторических построек в центре.
Фото: Управление по рекламе Киевской городской государственной администрации и КП «Киевреклама»