Киевляне проголосовали за переименование Воздухофлотского проспекта и сквера Чкалова: список новых названий

В приложении «Киев Цифровой» завершилось голосование по переименованию 27 городских объектов , названия которых связаны с рф и ее сателлитами.
Список всех переименований:
- Повітрофлотський проспект в Повітрянофлотський
- Сквер Чкалова в Литературный
- Улица Салтыкова-Щедрина в Сергея Миронова
- 2-й переулок Крылова в Джмелиный
- улица Лермонтовская вСергея Виноградского
- улица Пржевальского в Владимира Кубиевича
- улица Повітрофлотська в Повітрянофлотська
- 1-й переулок Крылова в Бахмутский
- проспект Правды в проспект Европейского Союза
- парк имени генерала Потапова в Гетьмана Петра Дорошенко
- улица Комбинатная в Дениса Рачинского
- улица Отто Шмидта в Князя Владимира Мономаха
- парк Пушкина в Ивана Багряного
- улица Совхозная в Дунайская
- улица Бажова в Сергея Набоки
- улица Михаила Драгомирова в Андрея Верхогляда
- переулок Ватутинский в Зазимский
- улица Спартаковская в Бахчисарайская
- сквер имени Феодоры Пушиной в Воинов ОУН
- сквер Трудовой Славы в Павла Горянского
- улица Гвардейская в Карпатской Сечи
- улица Николая Краснова в Гетьмана Кирилла Разумовского
- улица Травнева в Качина
- улица Александра Блока в Дмитрия Сидорка
- 3-й переулок Крылова в Буджацкий
- улица Маяковского в Тараса Коваля
- парк «Таращанец» в Таврический
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Фото: Olena Sakharuta