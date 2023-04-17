Киевляне проголосовали за переименование Воздухофлотского проспекта и сквера Чкалова: список новых названий

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Анна Григораш
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В приложении «Киев Цифровой» завершилось голосование по переименованию 27 городских объектов , названия которых связаны с рф и ее сателлитами.

Список всех переименований:

  • Повітрофлотський проспект в Повітрянофлотський
  • Сквер Чкалова в Литературный
  • Улица Салтыкова-Щедрина в Сергея Миронова
  • 2-й переулок Крылова в Джмелиный
  • улица Лермонтовская вСергея Виноградского
  • улица Пржевальского в Владимира Кубиевича
  • улица Повітрофлотська в Повітрянофлотська
  • 1-й переулок Крылова в Бахмутский
  • проспект Правды в проспект Европейского Союза
  • парк имени генерала Потапова в Гетьмана Петра Дорошенко
  • улица Комбинатная в Дениса Рачинского
  • улица Отто Шмидта в Князя Владимира Мономаха
  • парк Пушкина в Ивана Багряного
  • улица Совхозная в Дунайская
  • улица Бажова в Сергея Набоки
  • улица Михаила Драгомирова в Андрея Верхогляда
  • переулок Ватутинский в Зазимский
  • улица Спартаковская в Бахчисарайская
  • сквер имени Феодоры Пушиной в Воинов ОУН
  • сквер Трудовой Славы в Павла Горянского
  • улица Гвардейская в Карпатской Сечи
  • улица Николая Краснова в Гетьмана Кирилла Разумовского
  • улица Травнева в Качина
  • улица Александра Блока в Дмитрия Сидорка
  • 3-й переулок Крылова в Буджацкий
  • улица Маяковского в Тараса Коваля
  • парк «Таращанец» в Таврический

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Фото: Olena Sakharuta

Опубликовано: 17 апреля 2023
перейменування вулиць Київ
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