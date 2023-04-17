Киевляне проголосовали за переименование Воздухофлотского проспекта и сквера Чкалова: список новых названий

В приложении «Киев Цифровой» завершилось голосование по переименованию 27 городских объектов , названия которых связаны с рф и ее сателлитами.

Список всех переименований:

Повітрофлотський проспект в Повітрянофлотський

Сквер Чкалова в Литературный

Улица Салтыкова-Щедрина в Сергея Миронова

2-й переулок Крылова в Джмелиный

улица Лермонтовская вСергея Виноградского

улица Пржевальского в Владимира Кубиевича

улица Повітрофлотська в Повітрянофлотська

1-й переулок Крылова в Бахмутский

проспект Правды в проспект Европейского Союза

парк имени генерала Потапова в Гетьмана Петра Дорошенко

улица Комбинатная в Дениса Рачинского

улица Отто Шмидта в Князя Владимира Мономаха

парк Пушкина в Ивана Багряного

улица Совхозная в Дунайская

улица Бажова в Сергея Набоки

улица Михаила Драгомирова в Андрея Верхогляда

переулок Ватутинский в Зазимский

улица Спартаковская в Бахчисарайская

сквер имени Феодоры Пушиной в Воинов ОУН

сквер Трудовой Славы в Павла Горянского

улица Гвардейская в Карпатской Сечи

улица Николая Краснова в Гетьмана Кирилла Разумовского

улица Травнева в Качина

улица Александра Блока в Дмитрия Сидорка

3-й переулок Крылова в Буджацкий

улица Маяковского в Тараса Коваля

парк «Таращанец» в Таврический

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Фото: Olena Sakharuta