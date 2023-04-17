В Чернигове обнаружили оборонный ров времен Киевской Руси: фото

В Чернигове обнаружили ров Предгородья древнего Чернигова. Его нашли во время земляных работ по реконструкции водопровода по улице Любецкой.

Ров свидетельствует о границе древнего Чернигова, сообщает «Время Черниговское».

Как отмечает археолог Игорь Игнатенко, этот ров являлся частью конструкций оборонительной линии. Его вырыли во времена Киевской Руси, когда Чернигов находился на пике своего могущества.

Вероятно, ров соорудили в первой половине 12 века, отмечает Игорь Игнатенко. Княжеская междоусобица тогда затормозила развитие Чернигова. Неурядицы, охватившие край в 13 веке – монгольское нашествие, пандемии, изменение климата – сделали Чернигов маленьким городком. Только в 19 веке Чернигов пересек границы древней застройки.

«Раскопки показали, что Предгородье древнего Чернигова было обведено настоящим оборонительным рвом. В древности в этом месте уровень почвы был выше нынешнего, а значит, глубина и ширина рва были больше, чем мы можем увидеть на фото. Южнее рва (в сторону перекрестка улиц Любецкой и Гетьмана Ивана Мазепы) должен был находиться вал сооруженный из грунта, вынутого при выкапывании рва. На горе вала должна была стоять деревянная крепостная стена», – говорит археолог Игорь Игнатенко.

Предположение о сооружении рва в 12 веке подтверждают обломки керамических сосудов, найденные на дне рва, и его расположение. Ведь ров проходит через территорию курганного могильника 11 века таким образом, что одни курганы оказались в черте города, а другие — «за огородом».

О существовании «Дальнего вала» вокруг города писал историк 18 века – Афанасий Шафонский. В 19 веке о нем упоминали М. Марков, М. Маркевич и С. Котляров. Они своими глазами видели остатки вала.

Однако активное хозяйствование горожан привело к тому, что уже со второй половины 19 века вал исчез. С тех пор никто не знал, где он проходил. Подсказкой для ученых стала только карта «Губернскаго города Чернигова» 1780-х годов, куда нанесли часть маршрута старинного вала.

Ранее мы писали, что в Киеве археологи нашли подземные ходы, ведущие в Софийский собор.

Фото: Игорь Игнатенко, Время Черниговское