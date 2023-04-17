В одном из городов Одесской области запретили прокат электросамокатов

На территории города Измаил в Одесской области отныне запрещено использование и движение арендованных электросамокатов.

Об этом стало известно из решения исполкома Измаильского горсовета за 12 апреля.

К тому же власти запретили размещать и хранить электросамокаты на территории города. Коммунальщикам, которые заметят указанную технику, разрешено ее изымать. Владельцы транспорта смогут забрать самокаты после оплаты расходов по их транспортировке и хранению.

Ранее мы рассказывали, что в Украине самокаты и моноколеса признали транспортными средствами. Закон подписал президент.