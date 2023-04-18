На Буковине в бывшей станции переливания крови обустроят квартиры для переселенцев

В Хотине Черновицкой области стартовал проект реконструкции бывшей станции переливания крови под жилищную застройку для ВПЛ.

В здании планируют обустроить 32 квартиры, где будут проживать семьи, потерявшие жилье из-за войны.

В настоящее время завершены соответствующие экспертизы, продолжается проектирование.

Реконструкцию здания планируют завершить к октябрю 2024 года. Также рассматривают следующие проекты по реконструкции и строительству жилья, которые можно реализовать в Черновцах и нескольких общинах области.

Проект осуществляется в сотрудничестве с Международной организацией по миграции IOM Ukraine и Немецким государственным банком развития KfW при поддержке Правительства Германии.

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