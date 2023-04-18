Во Львовской области горела «Карпатская хата» XIX века с музейными экспонатами

В ночь на 16 апреля в Бориславе Львовской области вспыхнул пожар в музее «Карпатская хата». Здание, где размещается музей, построили из срубов без гвоздей в XIX веке.

Об этом сообщает Бориславский туристический информационный центр.

«Этой ночью произошел пожар в одной из любимых локаций, наших друзей – музея «Карпатская хата». Причина возгорания в настоящее время устанавливается. Однако пламя нанесло значительный ущерб, уничтожено много ценных для истории города экспонатов и вещей», — говорится в сообщении.

Дом построили из елочных срубов без единого гвоздя в 1802 году. В музее хранились старинные вещи бытового обихода, мебель, иконы, кувшины, тарелки и другие кухонные принадлежности.

Директор музея отметил, что дом могли намеренно поджечь. Пока он объявил о сборе денег на его восстановление.

Точную причину возгорания устанавливают правоохранители.

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Фото: Бориславский туристический информационный центр