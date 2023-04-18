Киевский дизайнер разработал шрифт для названия станции метро «Площадь Украинских Героев»

Столичный дизайнер Богдан Гдаль разработал шрифт для названия станции киевского метро «Площадь Украинских Героев» (бывшая Площадь Льва Толстого).

Об этом он сообщил на своем сайте.

«Главным моим вызовом стало сделать так, чтобы стиль архитектуры станции, который совсем не имеет ничего украинского по духу, из-за дизайна букв и дополнительных графических акцентов получил такое настроение. Чтобы буквы не ощущались чужеродным телом, которое отторгает иммунная система стиля станции, я решил их делать изящными», — рассказал дизайнер.

По его словам, стандартный шрифт, который есть на других станциях этой ветки метро, не подходит архитектуре станции «Площадь Украинских Героев». Ведь она более «изящна со своими латунными фонарями и круглыми мраморными арками. И требует такого же изящества от стиля надписи», объяснил художник.

Украинский дух в буквах Гдаль передал с помощью 2 составляющих: оригинальных исторических форм некоторых букв и стиля с начала 20 века эпохи Нарбута и Кричевского.

Идею героики, по мнению дизайнера, лучше передает казацкий крест, который есть на эмблемах ВСУ, МВД, СБУ и других силовых структур, гербах областей, городов и сел. Поэтому он прибавил его к надписи.

«Этот символ имеет очень глубокие корни, является достаточно простой геометрической формой, перекликается с армейским сленговым «плюс» в знак согласия. Кроме того, обогащает шрифтовую композицию и создает санитарную зону по бокам для защиты надписи от рекламы, которой сейчас часто злоупотребляет метрополитен», — отметил художник.

В настоящее время Гдаль работает над дизайном названия станции «Зверинецкая».

Ранее мы писали, что в « Киев Цифровой » добавили график работы станций метро.

Фото: Богдан Гдаль